﻿Regionalliga Nord: Holstein Kiel II besiegt Werder Bremen II mit 2:1

Holstein Kiel II feiert nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier. Durch Treffer von Jason Ejesieme (11.) und Moritz Frahm (55.) besiegten die Jungstörche den SV Werder Bremen II in der Regionalliga Nord mit 2:1 und beenden die Hinrunde auf einem Nichtabstiegsplatz.

Kiel. Auf diesen Befreiungsschlag warteten die Jungstörche seit Wochen: Nach fünf sieglosen Spielen in Folge feierte Holstein Kiel II am Sonnabend in der Regionalliga Nord einen 2:1-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen II. Somit beendet die Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel die Hinrunde auf einem Nichtabstiegsplatz.

„Dieser Sieg gibt uns hoffentlich mehr Sicherheit“, sagte Moritz Frahm, der nach einem Freistoß von Noah Gumpert und Kopfballablage von Colin Kleine-Bekel aus dem Gewühl zum 2:0 (55.) für die KSV getroffen hatte. Doch in der Schlussphase mussten die Kieler dennoch um den Heimdreier bangen, nachdem Lasse Rosenboom nach einem Schuss des Ex-Kielers Jannic Ehlers zum 1:2 abstauben konnte (82.).

Noah Gumpert (Mitte) und Eric Gueye (re.) feiern mit Jason Ejesieme (li.) Holsteins Führungstor. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Es wurde jedoch eine Zitterpartie mit Happy-End, weil Schiedsrichter Jannek Hansen dem vermeintlichen Bremer Ausgleichstreffer von Marc Schröder in der Nachspielzeit (90.+4) wegen einer Abseitsposition die Anerkennung versagte. „Wir haben fast nichts zugelassen und müssen trotzdem bis zum Schluss wach bleiben, um nicht wieder nur mit einem Unentschieden dazustehen“, atmete KSV-Coach Gunkel nach dem Abpfiff durch, sprach seiner Elf zudem anschließend ein Lob aus: „Wir erspielen uns wieder viele Chancen. Meine Mannschaft hat extrem gute Lösungen gefunden.“

Jason Ejesieme trifft zur frühen Kieler Führung

Fürwahr! Bis zur Halbzeitpause erspielten sich die Kieler ein Chancenverhältnis von 7:1. Die erste indes besaßen die Gäste, als Davis Asante Holstein-Keeper Timon Weiner aus spitzem Winkel bereits nach zehn Sekunden prüfte. Doch in der Folge stand Werder-Torwart Louis Lord im Mittelpunkt. Nachdem Jason Ejesieme (5.) und Marvin Obuz (7.) jeweils knapp das Bremer Tor verfehlten, überwand Ejesieme den Bremer Schlussmann mit einem feinen Lupfer zum 1:0 (11.).

Dass die Kieler bis zur Pause nicht höher führten, lag an fehlender Kaltschnäuzigkeit und am Bremer Lord. Erst scheiterten Jan Wansiedler und Jannis Voß mit einer Doppelchance (12.) aus kurzer Distanz am SVW-Keeper, dann lief Frahm allein auf den 19-Jährigen zu, blieb allerdings ebenfalls zweiter Sieger (14.). Und auch den Flachschuss von Voß nach Gumpert-Ecke kratzte Lord von der Linie.

Bremens Keeper Louis Lord wird zum Kieler Schreckgespenst

Der Lord schien schier unüberwindbar: Den Heber von Niklas Niehoff erwischte der Werder-Keeper mit den Fingerspitzen (49.), ehe Frahm schließlich doch noch zum 2:0 (55.) einnetzte. Allein das dritte Kieler Tor sollte nicht fallen, und so wurde es nach Rosenbooms Anschlusstreffer wieder eine Zitterpartie für die Jungstörche. „Heute zählen nur die drei Punkte“, atmete Gunkel nach Abpfiff tief durch.

Schiedsrichter: Jannek Hansen (TSV Drelsdorf) – Tore: 1:0 Ejesieme (11.), 2:0 Frahm (55.), 2:1 Rosenboom (82.) – Gelbe Karte: Voß – Zuschauer: 170.