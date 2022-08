﻿Regionalliga Nord: Holstein Kiel II verliert auch bei Atlas Delmenhorst

Der Fehlstart von Holstein Kiel II in der Fußball-Regionalliga Nord nimmt Konturen an. Am Freitagabend unterlagen die Jungstörche beim SV Atlas Delmenhorst im Düsternort-Stadion mit 1:2 und kassierten somit ihre zweite Saisonniederlage am zweiten Spieltag.

Jan-Phillip Wottge WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket