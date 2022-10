Reisen, Ruhe und Rochaden

Liebe Leserinnen und Leser,

während ich Ihnen diese Zeilen schreibe, sitze ich am Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Umsteigen auf dem Weg nach Nantes. Um 6.05 Uhr hob mein Flieger in Hamburg ab. Gar nicht meine Zeit. Aber wer mit dem THW Kiel zu tun hat, muss zuweilen früh(er) aufstehen. Das bekamen am Sonntag auch die Rhein-Neckar Löwen in einem atemberaubenden Tempohandballspiel zu spüren, das die Zebras am Ende mit 32:29 für sich entschieden. Flankiert wurde dieser Spitzenspieltriumph von manch guter Nachricht. In der zweiten Pokalrunde hatte sich der Rekordpokalsieger beim Zweitligisten 1. VfL Potsdam (38:23) keine Blöße gegeben. Und dass Patrick Wiencek seine Karriere in Kiel beenden und (mindestens) bis 2025 an der Förde bleiben wird, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Der 33-jährige Kreisläufer und Abwehrhüne ist schon jetzt eine Legende.

Alles gut also beim THW Kiel? Mitnichten. Als der SK Doppelbauer Kiel am vergangenen Wochenende zum Bundesliga-Auftakt bat, versammelte sich auf beeindruckende Weise ein Teil der Schach-Weltelite in Kiel. Zugleich ist der deutsche Rekordmeister im Handball zu personellen Rochaden gezwungen. Da heißt es - ganz in gewohnter Zebraherde-Manier - Ruhe bewahren. Hendrik Pekeler, Sander Sagosen und Sven Ehrig waren ja sowieso schon langzeitverletzt. Dann gesellten sich auch noch beide Linksaußen Rune Dahmke und Magnus Landin im Kieler Lazarett hinzu. Was tun? Genau! Da war doch was!? Wieder einmal avanciert der Altenholzer Drittliga-Wolf Malte Voigt zum schwarz-weißen „Feuerwehrmann“ auf dem linken Flügel im Team von THW-Cheftrainer Filip Jicha. Zu blöd, dass der duale Student für das Königsklassen-Duell beim HBC Nantes keine Freigabe seines Arbeitgebers bekommen hat. Kurze Rochade, lange Rochade, ohne Sechs sind jetzt die kreativen Schachzüge des Trainerteams um Filip Jicha gefragt.

Die Mannschaft ist schon da, ich reise gleich von Paris aus nach Nantes weiter und freue mich schon auf das späte Highlight um 20.45 Uhr. Danach: spielfrei. Spielplan und Hallenbelegungsfaktoren sorgen dafür, dass es für die Zebras keinen (sportlichen) Grund gibt, sich an diesem Halloween-Wochenende zu gruseln. Süßes, sonst gibt‘s Saures! Und dann ist auch schon November. Am kommenden Mittwoch empfängt der THW die Dänen von Aalborg Håndbold zum nächsten Schocker.

Ich wünsche Ihnen ein spannendes Spiel und danach ein langes und spannendes und vielleicht ein wenig gruseliges Reformationstags-/Halloween-Wochenende!

Ihr Tamo Schwarz, THW-Reporter

Zitat der Woche

Ich möchte so sein wie Niklas Landin. Er ist der Größte aller Zeiten, ich studiere sein Spiel, ich implementiere es in mein Spiel. Viktor Hallgrímsson Torwart des HBC Nantes

Pokal-Ausblick

Die Glücksfeen Laetitia Quist und Malina Marie Michalczik meinten es bei der Achtelfinal-Auslosung im DHB-Pokal gut mit dem THW Kiel. Der Rekord-Pokalsieger bekam zwar erneut ein Auswärtsspiel in den Kalender bugsiert, bekommt es allerdings auch abermals mit einem Zweitligisten zu tun. Am 21./22. Dezember muss das Team von Trainer Filip Jicha bei der SG BBM Bietigheim antreten. Insgesamt sind sogar noch vier Zweitligisten im Rennen.

Das Achtelfinale im Überblick:

SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg

Dessau-Roßlauer HV 06 - TSV Hannover-Burgdorf

ASV Hamm-Westfalen - VfL Gummersbach

Eulen Ludwigshafen/SC Magdeburg - Bergischer HC

HC Elbflorenz 2006 - TBV Lemgo Lippe

SG BBM Bietigheim - THW Kiel

TV Großwallstadt - HSG Wetzlar

MT Melsungen - SC DHfK Leipzig/Rhein-Neckar Löwen

