Ersehntes Comeback – das CSI/CDI Neustadt-Dosse 2023

Neustadt-Dosse. Herbert Ulonska, der nach wie vor Veranstalter des CSI ist, eröffnet das neue Jahr sportlich mit internationalem Springsport und erstmals auch mit internationaler Dressur. Freuen dürfen sich Pferdesportfans auf zwei Disziplinen unter dem Hallendach zu Beginn des neuen Sportjahres.

Aus „Erfahrung gut”, so präsentiert sich seit vielen Jahren das Tourenprogramm des CSI Neustadt-Dosse, wie etwa die Große Tour mit zwei großartigen Weltranglisten-Springen, dem Preis der DKB am Sonnabend und dem Großen Preis von Brandenburg am Sonntag. Dazu gibt es außerdem klassische, internationale Springen in der mittleren Tour, sowie die Youngster-Tour für sieben und achtjährige Pferde und Prüfungstouren für internationale Amateure. Das Programm wurde genau geprüft, mit den Sportbedürfnissen nach zwei Pandemiejahren abgeglichen und modernisiert.

Willkommen sind die ostdeutschen Nachwuchsreiterinnen und -reiter im Junior-Future-Cup mit der Mannschafts- und Einzelwertung. Und pure Unterhaltung versprechen das Jump & Drive und das Barrierenspringen, die zu den unverzichtbaren Elementen des Sportevents in der Graf von Lindenau-Halle zählen.

Internationaler Dressursport in Neustadt-Dosse

Neues Element des Turniers ist das CDI, also internationale Dressur mit dem Grand Prix, der Grand Prix Kür und dem Grand Prix Special, sowie eine nationale Amateur-Tour auf hohem Niveau. Schon am Donnerstag, dem 12. Januar, beginnt das CSI/ CDI Neustadt-Dosse also morgens mit Dressur pur. Mit dabei sind Simone Pearce, WM-Teilnehmerin von Gestüt Bonhomme und auch der renommierte Brandenburger Ausbilder Christian Flamm, der mit Quat-Royal einen hervorragenden Nachkommen des Neustädter Starvererbers Quaterback unter dem Sattel hat. Dass Berlin und Brandenburg gute Plattformen für internationale Dressur bieten können, steht außer Frage. Nun gelingt es dank der Initiative von Herbert Ulonska und mit Unterstützung von Kaspar Funke (Veranstalter Dressurfestival Neustadt-Dosse 2022), die Dressur auch vom 12. bis 15. Januar 2023 beim Traditionsturnier einzubinden.

Reitsport ist relevanter Wirtschaftsfaktor

Die Landtagspräsidentin des gastgebenden Bundeslandes Brandenburg hat die Schirmherrschaft für das 21. CSI/ CDI Neustadt-Dosse in der Graf von Lindenau-Halle übernommen. Ulrike Liedtke begründet dies so: „Brandenburg ist Pferdeland!. Mit ihrem Engagement und ihrer Arbeit tragen die Reitbetriebe, Vereine und Gestüte im Land dazu bei, das einzigartige Kulturgut des Umgangs mit Pferden zu bewahren und nachfolgenden Generationen zu vermitteln. Darüber hinaus haben sich Pferdesport und Pferdezucht in unserem Land als ein relevanter Wirtschaftsfaktor etabliert. Internationale Reitturniere haben Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus.“

Die Tickethotline ist bereits geschaltet: Karten für das 21. CSI/ CDI Neustadt-Dosse können unter Tel. 04126/38272 bestellt werden.