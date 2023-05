﻿Schwansen Cup-Finale lockte Reiterinnen und Reiter nach Waabs

Waabs. Nach insgesamt vier Turnieren entschied sich am vergangenen Woche beim Finalturnier in Waabs, welche Reiterinnen und Reiter in diesem Jahr die Gesamtwertung des Schwansen-Cups gewonnen haben. Der Cup umfasst Dressur und Springen in mehreren Klassen sowie den Nachwuchsbereich. So gibt es den Cup auch in der Führzügelklasse, im Jugendreiterwettbewerb sowie im E- und A-Bereich. Hatte der Cup im vergangenen Jahr mit nur geringen Teilnehmerzahlen zu kämpfen, waren die Veranstalter mit der Resonanz in diesem Jahr zufrieden. Seit 2021 organisiert Hannelore Beyer den Schwansen-Cup und „hält alles am Leben, alles zusammen und organisiert mit den Veranstaltern alles“, betonte Turniersprecher Torsten Schmitz.

Nach den ersten Stationen in Damp, Loose und Kosel war das Finalturnier in Waabs gleichzeitig das erste Freiluftturnier. Und das konnte bei bestem Wetter mit viel Sonnenschein veranstaltet werden. Vor den beiden abschließenden Springen gab es bereits eine gemeinsame Ehrung der verschiedenen Schwansen-Cup-Wertungen.

Siegerdecken, Schleifen und Medaillen im Schwansen-Cup

Bei den Kleinsten, die sich im Führzügelwettbewerb maßen, ritt Melia Sophie Komorowski (Reiterverein Klausdorf/Schwentine) mit Victorias Shoi nach ganz vorne. Geführt von ihrem Vater gewann sie zudem die Finaletappe mit einer 7,8 und strahlte über den Sieg und die für ihr kleines Pony sehr große Siegerdecke und sehr große Siegerschleife. Denn für jedes Siegerpferd und -pony gab es beides, für alle drei Platzierten jeweils eine Medaille. In der Jugendreiterwettbewerb-Tour gewann Nele Büll (Schubyer Reitverein) auf Kyra-Ly.

In der großen Dressurtour setzten sich Theresia Lang (Pferdesport- und Förderverein Süseler Baum) und Marquis des Dieux an die Spitze, die in der finalen Dressurprüfung Vierte wurden. Die Siegerin der kleinen Dressurtour wurde Isabell Albert (Reit- und Sportverein Hüttener Berge) auf Nevio Yaver. In der kleinen Springtour ritt Pia-Lotta Gonell (Reitverein Rossee-Eckernförde) mit ihrem Pony Monto zum Gesamtsieg, sie überzeugten auch im Stilspringwettbewerb, den sie mit einer 8,4 gewannen. Die große Springtour gewann deutlich Lena Sophie Eggers (Reitverein Südangeln Süderbrarup), die mit Golden Girl I GS außerdem die A*-Stilspringprüfung mit einer Wertnote von 8,3 gewann.

Zoe Folge und Sputnik gewinnen das schwerste Springen

Der „große Preis“, das anspruchsvollste Springen der beiden Turniertage, war eine Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde. Im Gegensatz zu einem Stechen qualifiziert sich hierbei lediglich das zu platzierende Viertel und nicht alle Nullfehlerritte. 12 Reiter-Pferd-Paare gingen hier an den Start. So kam es bereits im Umlauf auf eine schnelle Zeit an, um es überhaupt in die Siegerrunde zu schaffen, denn es blieben acht Teilnehmer ohne Fehlerpunkte. In der Siegerrunde waren die 14-jährige Zoe Folge (Reitclub Damp) und ihr Wallach Sputnik nicht zu schlagen, die in 48,39 Sekunden Nike Ehmsen (Reitgemeinschaft Augustenhof) auf Bess und Mia Ketelsen (Pferdesportgemeinschaft Süderlügum) mit Zeppelin Z in 54,86 und 55,08 Sekunden auf die Plätze zwei und drei verwiesen.

Die höchste Dressurprüfung des Turniers war eine Dressurprüfung der Klasse L. Bereits am Sonnabend ritt Annaleen Wiese vom gastgebenden Reitverein Waabs-Langholz im Sattel von Deon Leon mit einer Wertnote von 7,4 zum Sieg. 16 Teilnehmer waren in dieser Prüfung an den Start gegangen.