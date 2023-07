Alle Reiter sind da – und trotzen dem Sturm

Hörup. Das Springflut Festival in Hörup hat begonnen. Veranstaltungschef Stephan Johannsen erklärte: „Der Aufbau verlief reibungslos, alles sieht so aus, wie wir es uns vorgestellt und geplant haben. Der Boden im Parcours ist top, unser neuer Ebbe-Flut-Boden auf dem Abreiteplatz hat seine erste Bewährungsprobe bestanden und stellt optimale Bedingungen sicher. Und nun freue ich mich, dass es losgeht.“ Und er fügt lächelnd hinzu: „Und das Wetter soll ja auch besser werden. Einem gelungenen Turnierablauf in den nächsten Tagen steht also nichts mehr im Wege.“

Den sportlichen Auftakt machte eine Springpferdeprüfung der Klasse L, die in drei Abteilungen gerichtet wurde. Denn 76 Athleten hatten ihre Startbereitschaft erklärt. Im Preis der Fa. Steuer Kälte-Klima-Großküchentechnik GmbH stand die Schwedin Alexandra Witt, die für den Reit- und Fahrverein Germania Marne startet, mit ihrem Holsteiner Hengst Casolo v. Casall und der Wertnote 8,8 an der Spitze. Den Preis der Holsteiner Pferdefreunde GbR dominierte Clarissa Hassmann aus der Schweiz mit ihrer Stute Ogana Blue N und der Note 8,7, und in der dritten Abteilung, dem Preis der Viehgroßhandel Hans Marxen GmbH & Co KG, wurde Hannes Ahlmann aus Reher mit seinem Wallach Casanderos v. Cascadello I mit der Note 8,6 und der goldenen Schleife geehrt.

Hannes Ahlmann hat sich einiges vorgenommen

Letzterer scheint sich – nach seinem hervorragenden Auftritt beim U 25-Springpokal in Aachen – für das Springflut Festival einiges vorgenommen zu haben: Denn auch in der nächsten Aufgabe, einer Springpferdeprüfung der Klasse L für fünfjährige Pferde, stand er auf Platz eins. Im Preis der Fa. Kähler Bau GmbH pilotierte er den Holsteiner Hengst Vendigo v. Van Gogh zur Note 8,8. Kein Wunder, dass der Reiter mehr als zufrieden war: „Das Springflut Festival ist ein tolles nationales Turnier mit internationalem Flair. Und auch wenn das Wetter heute nicht mitgespielt hat, waren die Bedingungen hervorragend. Man kann Familie Johannsen nur dafür danken, was sie für Holstein hier möglich machen. Und bei der Konkurrenz, die sich aus dem gesamten Bundesgebiet angekündigt hat, werden wir Holsteiner uns sehr anstrengen müssen, um weiterhin vorne zu stehen.“

In der zweiten Abteilung, dem Preis des Ingenieurteams Trebes+Eichler, belegte noch ein Holsteiner Duo Rang eins: Und das waren Marten Witt (RV Frisia e.V. Friedrichskoog) und Dunkirk v. Dinken mit der Wertnote 8,7.

Auch für die sechsjährigen vierbeinigen Sportler stand anschließend die erste Prüfung, eine Springprüfung der Klasse M*, an. Die Richter Peter-Jürgen Nissen und Christian Schlicht beurteilten 63 Paare: In der Abteilung des Verbandes der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. sahen sie Mascha Krause (RV Rehagen-Hamburg e.V.) und ihren Oldenburger Hengst Dylord Blue PS ganz vorne und vergaben die Tages-Höchstnote von 9,2. Nicht viel weniger wurde es für Daniela Theelen (RV Oldenburger Münsterland e.V.) und ihre westfälische Stute Anna Bella. Mit einer 9,0 siegten die beiden in der zweiten Abteilung, dem Preis der Zimmerei Karl-Heinz Struve.

Die Sieger und Platzierten der L- und M-Springen dürfen sich nun nicht nur über sportlichen Ehren freuen – beide Aufgaben waren die Einlaufprüfungen für das Future Championat, dessen Finale in zwei Prüfungen am Freitag gefeiert wird und mit über 17 000 Euro dotiert ist.

Das Springflut Festival macht weiter mit der Youngster-Tour, es folgen die Kleine und Mittlere Tour. Die Wettbewerbe dauern noch bis zum Sonntag, 9. Juli. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

KN