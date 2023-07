Kuschel Cup: Qualifikanten in Hörup und Eutin mit souveränen Leistungen

Hörup/Eutin. Beim Springflut Festival auf der Anlage von Familie Johannsen formulierte es Richter Peter-Jürgen Nissen so: „Besonders freue ich mich, dass sich hier in Hörup nicht nur viele gute internationale Sportler präsentieren, sondern mittlerweile auch sehr gute Nachwuchsreiter.“ Die Mischung macht es eben aus im Reitsport. Und der Kuschel Cup wurde dem ebenso in bester Weise gerecht: Hörup war dritte Station im Springen der Serie.

Die besten vier Reiter einer Stilspringprüfung der Klasse L qualifizierten sich für das Finale in Negernbötel im Herbst. Auf dem ersten Platz rangierte Justus Johannes Thiesen (RC Damp e.V.), der mit seinem Holsteiner Hengst Chijoke die Prüfung mit der Note 8,4 gewann. Es folgten Elsa Thiesen (Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) mit Viva Las Vegas und der Note 8,3, Jonna-Marie Brodersen (PSG Hörup e.V.) mit Gila (8,2) und Jona Helene Johannsen vom selben Verein mit Kamina (8,1). Da Justus Johannes Thiesen bereits das Finalticket in Granderheide gelöst hatte, erhielt die Fünftplatzierte Ina Losigkeit (RV Rot-Weiss Sollerup-Hünning) mit Coco Chanel die Chance zur Finalteilnahme.

Lilly Elisabeth Marquardt gewann mit ihrem Reitponyhengst Madison die Dressurqualifikation

In Eutin wurde die Bühne für die Dressurreiter bereitet und zwar auf dem Turnier des Ostholsteinischen Reitvereins Malente-Eutin e.V. (ORV). Auf dem Weg zum finalen Saisonabschluss galt es, eine Dressurreiterprüfung der Klasse L* zu absolvieren: Lilly Elisabeth Marquardt (Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) und ihrem Reitponyhengst Madison wurde hochverdient die Goldene Schleife angesteckt. Die Wertnote 8,3 gab es für die schön anzusehende Runde. Lilly ist erst zehn Jahre alt und hat im Mai bereits das SH-Nachwuchschampionat in Kleinsolt gewonnen. Sie reitet den gekörten Madison, der auch aktiv im Deckeinsatz steht, seit März. „Er ist wirklich richtig artig und wir haben gut zusammengefunden“, berichtete die Siegerin. „Das war erst meine vierte L-Dressur und ich bin froh, dass es hier gleich so gut geklappt hat.“ Platz zwei belegte Isabell Hahn (RSV Groß Steinrade e.V.) mit ihrem Hannoveraner Wallach Hans im Glück und der Note 7,8. Beide Nachwuchsreiterinnen dürfen sich nun über eine Finalteilnahme im Kuschel Cup freuen.

Und für die Dressuraspiranten bleibt kaum Zeit, um durchzuatmen: Denn bei den Kleinsolter Turniertagen steht schon vom 14. bis 16. Juli die nächste Station im Kuschel Cup an. Das Turnier auf der wunderschönen Anlage der Familie Blunck-Erichsen besticht durch ein einzigartiges Ambiente, ein erstklassiges Programm und Top-Bedingungen für Pferd und Reiter und erfüllt damit vollumfänglich alle Kriterien, um im Kuschel Cup dabei zu sein. Über 20 Nachwuchsathleten haben für die Prüfung genannt, die am Sonntag um 10.30 Uhr direkt vor dem Turnier-Highlight, einer Intermediaire II, stattfindet.

KN