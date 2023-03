﻿Reitturnier des ORV Malente-Eutin: Zwei Siege für Madison

Beim Hallenreitturnier des ORV Malente-Eutin wurde Springen und Dressur bis zur Klasse L geritten. Das deutsche Reitpony Madison siegte in zwei Dressuren – mit zwei Reiterinnen.

Sieversdorf. Beim Reitturnier des Ostholsteinischen Reitervereins Malente-Eutin auf dem Hof Lütjenmoor in Sieversdorf wurde am vergangenen Wochenende in die Turniersaison gestartet. 14 Prüfungen standen auf dem Zeitplan. Am Sonntag ging es zur Dressur in die Reithalle, am Sonntag wurden fünf Springprüfungen der Klassen E, A und L sowie ein Reiterwettbewerb und ein Ponyführzügelwettbewerb angeboten.