﻿Rendsburg Twisters finden gegen Bargteheide Bees zu spät in ihr Spiel

Bargteheide. Zum Saisonauftakt der Basketball-Regionalliga fanden die Twisters zu spät zu ihrem Spiel, um den Bargteheide Bees gefährlich werden zu können. Mit 79:95 (37:56) kassierten die Rendsburger eine klare Auswärtsniederlage, die sie auch mit hohem Aufwand in der zweiten Halbzeit nicht mehr abwenden konnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Max Rockmann lobt Charakter der Mannschaft

Die Stimme von Twisters-Trainer Max Rockmann war nach der Partie schwer angeschlagen. Lange hatte er im Landesderby gegen Bargteheide daran arbeiten müssen, sein Team in die richtige Spur zu bringen. „Bis zur Mitte des dritten Viertels waren wir defensiv nicht clever genug, haben zu leichte Fehler gemacht“, sagte Rockmann. Auf 29 Punkte waren die Gastgeber schon davon gezogen. Dann drehten die Twisters zwar noch einmal auf, kamen bis auf zehn Punkte heran, konnten der Partie aber keine Wende mehr geben.

„In den letzten 15 Minuten waren wir kollektiv stark. Die gesamte Mannschaft hat Charakter gezeigt, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen“, so Rockmann. Aber vor allem Bargteheides US-Profi Quran Dublin, der 36 Punkte erzielte, war nicht in den Griff zu bekommen. Rockmann: „Im kommenden Heimspiel am Sonnabend um 19.15 Uhr gegen Aschersleben müssen wir an die Leistung der zweiten Halbzeit anknüpfen.“

KN