﻿Rendsburg Twisters machen den Neustadt Temps Shooters das Leben schwer

Basketball-Regionalliga: Twisters Rendsburg starten rasant in die Partie, bieten dem Spitzenreiter aus Neustadt lange die Stirn, kassieren aber schließlich eine 67:82-Niederlage in eigener Halle.

Rendsburg. Verloren mit 15 Punkten Unterschied – nur 15 Punkten! Die Twisters Rendsburg kassierten in der Basketball Regionalliga gegen die Neustadt Temps Shooters eine 67:82 (32:40)-Niederlage. Damit gelang es den Rendsburger als erster Mannschaft der Saison, die Überflieger aus der Nähe von Hannover unter 90 Punkte zu halten. Und die Twisters waren das erste Team, das dem Tabellenführer mit weniger als 20 Punkten Unterschied unterlag. Vom klaren Sieg konnten sie den Gast indes nicht abhalten – trotz überragender Startphase und Kampf bis zur Schlusssirene.

Es dauerte fast 15 Minuten, bis die Gäste aus Niedersachsen erstmals ihrem Anspruch als aktuelle Übermannschaft gerecht wurden. Furios waren die Twisters in die Partie gestartet, lagen nach zweieinhalb Minuten mit 15:3 in Führung und erzwangen die erste Auszeit der Neustädter. „Wir waren noch überhaupt nicht da“, gestand Gäste-Trainer Lars Buss, der vorher intensiv versucht hatte, sein Team auf das Spiel zu fokussieren: „Aber da kannst du so viel reden, wie du willst. Nach der langen Anfahrt funktionierte das nicht.“ Aus der Vorwoche war die Brust noch breit. In der vergangenen Partie hatten die Temps Shooters den damaligen Tabellenzweiten, die Aschersleben Tigers, mit 105:55 aus der Halle gefegt.

Twisters legten los wie ein Wirbelwind

Die Twisters dagegen waren mit der ersten Sekunde voll da. Sharif Said gewann den Tipp-off, Patrick Sopha schnappte sich den Ball, zog zum Korb und besorgte die erste Twisters-Führung. Danach ging es munter weiter. Unter dem eigenen Korb gewannen die Rendsburger die Rebounds, waren im Neustädter Spielaufbau stets dran am Gegner. Die Gäste versuchten zwar, ein schnelles Spiel aufzuziehen, verpatzten aber immer wieder die Anspiele. Nach 147 Sekunden war es Lars Buss zu viel: In der Auszeit stellte er seine Mannschaft neu ein.

Mit konsequenter Zonenverteidigung stellten die Neustädter nun die Wege zum Korb zu: Die Twisters fanden nicht mehr die Anspielstationen, mussten sich auf Distanzwürfe verlegen. In der eigenen Defensive blieben die Gastgeber bissig, wehrten sich gegen einen Rückstand. Nach 14:25 Minuten aber ging der Spitzenreiter erstmals in Führung (25:23) – und ließ sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen.

Twisters-Trainer Mahir Solo ging an der Seitenlinie mit, kassierte sogar ein Technisches Foul. © Quelle: Karsten Freese

Zwischenzeitlich drohte auch den Twisters eine deutliche Klatsche, als die Neustädter auf 19 Punkte davonzogen. Doch die Rendsburger kämpften mit aller Kraft: Vincent Dubbeldam punktete mit einem mächtigen Dunking. Jo’Vontae Millner-Criss ließ sich auch von einem schmerzhaften Treffer im Leistenbereich nicht vom Weiterspielen abhalten. Und Trainer Mahir Solo pushte von der Seitenlinie mit allen Emotionen, bis er ein Technisches Foul kassierte. „Das ging gar nicht gegen den Schiedsrichter, ich habe nur meine Jungs gemeint“, so Solo, der sein Team trotz der Niederlage lobte: „Wir haben nie den Kopf runtergenommen – auch nicht nach klarem Rückstand. Die Jungs haben mit vollem Herzen gespielt.“

Twisters-Kapitän Ben Becker: „Wir können stolz sein!“

So sah es auch Twisters-Kapitän Ben Becker: „Ich denke, wir können stolz sein. Neustadt ist die stärkste Mannschaft der Liga, aber wir haben uns nicht versteckt. Man hat in den ersten beiden Vierteln gesehen, dass wir jeden Gegner schlagen können.“

Die Neustadt Temps Shooters dürften in der Regionalliga kaum zu stoppen sein: „Wir sind in der Tiefe stark besetzt. Jeder will – bis zum Schluss“, so Shooters-Coach Buss.

Twisters Rendsburg: Millner-Criss (20), Rixen (18), Sopha (10), Hansen (6), Dubbeldam (4), Said (3), Thiam (2), Becker (2), Willer (2), Jacobsen, Blömer, Philipp.