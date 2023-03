﻿Rendsburg Twisters unterliegen gegen verzweifelt kämpfende Stargazers

Bergedorfer Gastgeber geben im Nordderby der Basketball-Regionalliga alles für den Klassenerhalt. Vor lautstarker Kulisse setzen sich die Hamburger gegen Rendsburg mit 70:65 durch. Doch der Erfolg reicht nicht, um den Abstieg zu verhindern. Twisters streben kommenden Sonnabend ihrem Saisonfinale entgegen.

Hamburg. Eine Woche vor ihrem Saisonfinale mussten sich die Rendsburg Twisters bei den Bergedorf Stargazers geschlagen geben. Doch die Niederlage der Mannschaft von Mahir Solo war an diesem dramatischen Nachmittag in der Basketball-Regionalliga nur eine Randnotiz. Denn für die Hamburger Gastgeber ging es noch um den Klassenerhalt, und sie versuchten alles, um auch in der nächsten Saison in der Basketball Regionalliga vertreten zu sein. Im umkämpften Nordderby setzten sich die Hamburger gegen die Twisters mit 70:65 (32:28) durch. Damit zogen die Stargazers kurzzeitig am Oldenburger TB vorbei auf den Nicht-Abstiegsplatz elf. Doch der Funken Hoffnung glimmte nur kurz für die Hamburger. Denn kurz darauf gewannen auch die Oldenburger ihr Spiel. Ausgerechnet beim befreundeten Nachbarverein, den Basket Juniors Westerstede, setzten sich die Oldenburger mit 71:63 durch.