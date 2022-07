﻿Rendsburgerin Elisa Mevius landet Titel-Coup im 3x3 Basketball

Rendsburger Basketball-Talent Elisa Mevius gewinnt deutschen U18-Titel im 3x3 beim Turnier in Frankfurt am Main und bereitet sich jetzt auf ihr College-Studium in New York vor.

Frankfurt/M. Das Rendsburger Basketball-Talent Elisa Mevius schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nachdem die Schülerin mit Bender Baskets Grünberg den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga gesichert hat, feierte sie nun den Meisterschafts-Coup im 3x3 Basketball der U 18.

In Frankfurt am Main marschierte sie mit Meira Banko, Nora Jacob und Joanna Scheu als Team Airballers souverän durch die Vorrunde, musste sich nur im Viertelfinale etwas mühen, um dann im Halbfinale gegen Köln (21:6) und im Finale gegen Düsseldorf (15:9) den deutschen Titel perfekt zu machen. Im Endspiel gelang es den Airballers, sich kurz vor Schluss entscheidend abzusetzen und die Düsseldorfer nicht mehr herankommen zu lassen.

„Mit Nora habe ich mich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, Meira und Joanna haben wir dann dazu genommen. Am Freitag haben wir das erste Mal gemeinsam zusammen gespielt, aber es hat sofort funktioniert. Wir haben spielerisch und auch menschlich bestens harmoniert“, berichtete Elisa Mevius.

Im Viertelfinale hatte sich das Team zwar durch eine schlechte Trefferquote schwer getan, aber „ansonsten konnten wir unseren Plan durchziehen. Der Titelgewinn war der Plan“, so Mevius. In den kommenden Wochen stehen noch ein paar 3x3-Turniere an, so auch die Nations League mit der U 23-Nationalmannschaft (23. bis 28. August), bevor es am 30. August nach New York geht, wo Elisa Mevius am College in Albany studiert und Basketball spielt.