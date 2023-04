﻿THW-Kiel-Star Sagosen zum Restprogramm: „Es wird Überraschungen geben“

Kiel. Kopf an Kopf – das Titelrennen in der Handball-Bundesliga (HBL) hat es in sich. Für Rune Dahmke, Linksaußen des Tabellenführers THW Kiel, der am Montag seinen 30. Geburtstag feierte, ist die Meisterhatz „der Wahnsinn“. HBL-Präsident Uwe Schwenker weiß: „Jedes Spiel und jedes Tor kann jetzt entscheidend sein.“ Spitzenspiel jagt Spitzenspiel jagt Spitzenspiel. Und das Restprogramm der „Big Four“ hat es in sich. THW-Superstar Sander Sagosen ist sich sicher: „Jeder gegen jeden – es wird sicher zwei, drei Überraschungen geben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So eng, so nah, so spannend war es lange nicht. Spitzenreiter THW (41:9 Punkte), Verfolger Füchse Berlin (41:9), den SC Magdeburg (41:11) sowie die SG Flensburg-Handewitt (39:11) trennen neun Spieltage vor dem Saisonende nur zwei (Minus-)Punkte in der Tabelle. Und mehr als acht Zähler auf der Soll-Seite hatte ein deutscher Meister in den vergangenen acht Spielzeiten nur ein einziges Mal (SG Flensburg-Handewitt 2017/2018 – 56:12 Punkte). „Wir sind jetzt mitten in einer Knock-out-Phase. Jetzt kommen zwei sehr wichtige Partien für uns“, sagt Rückraumspieler Sagosen.

Sander Sagosen: Freie Tage in Norwegen bei Ehefrau Hanna

Dabei ist das Wörtchen „jetzt“ durchaus relativ. Denn: Nach fünf strapaziösen Trainingseinheiten in dieser Woche bekommen die Schützlinge von THW-Cheftrainer Filip Jicha (Sagosen: „Er gibt ordentlich Gas, er hat einen guten Plan“) von Donnerstag bis Sonntag frei. Danach stehen für die Zebras das 108. Nordderby gegen die SG am 23. April sowie das Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen am 3. Mai auf dem Terminplan. Zeit genug für den 27-jährigen Sagosen, ein paar schöne Tage in der norwegischen Heimat bei Ehefrau Hanna und seiner Familie zu verbringen. Sagosen lacht: „Ich liebe meine Mitspieler. Aber es ist auch schön, sie mal nicht jeden Tag zweimal zu sehen, auf andere Gedanken zu kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick aufs Restprogramm: Die Löwen haben sich mit vier Niederlagen in Folge aus dem Titelrennen verabschiedet, könnten aber zum Zünglein an der Waage werden, denn jedes Team aus den Top Vier muss noch gegen die Mannheimer antreten. Auf dem Papier hat darüber hinaus die SG das undankbarste Restprogramm, trifft noch auf THW, Füchse, SCM – alle auswärts. Sagosen warnt: „In der Bundesliga ist jedes Spiel schwer, in der Bundesliga weiß man nie. Und wir haben im Mai noch die beiden Viertelfinals in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Aber insgesamt finde ich unser Restprogramm gut – wir haben zum Beispiel die SG zu Hause, wollen uns für das Hinspiel revanchieren.“ Im Dezember hatten die Flensburger den Erzrivalen mit 36:23 aus der Halle geschossen.

Lesen Sie auch

SCM-Trainer Bennet Wiegert: „Wissen, dass unsere Waffen funktionieren müssen“

Jeder Punkt zählt, jeder Punkt tut weh. Das weiß auch SCM-Trainer Bennet Wiegert, der nach dem wahnsinnig spannenden 34:34 in Kiel sagte: „Bei den Verletzungen, die wir mit uns rumschleppen, war klar, dass wir nicht so viel nachzusetzen haben wie der THW Kiel. Die hatten das am Anfang der Saison, jetzt können sie switchen. Wir wissen, dass unsere Waffen funktionieren müssen.“ Darum, so Wiegert, werde sich erst zeigen, „ob wir einen Punkt in Melsungen, gegen die Löwen oder in Kiel verloren haben oder ob es drei Punktgewinne waren“.

Die Macht des so oft beschworenen „Vier-Punkte-Spiels“ kennt aber auch Kiels schillernder Star Sander Sagosen: „Also wenn wir gegen Flensburg gewinnen, lägen vier Punkte zwischen uns. Dann sieht’s echt gut aus.“ Sagosen spricht von einem „Race“ um den Titel, in dem man alle Chancen in eigener Hand habe, will nicht zu viel Bedeutung ins Restprogramm legen. „Du musst eben alle Spiele spielen, alle schlagen, wenn du Meister werden willst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spannend wird es übrigens auch im Bundesliga-Abstiegskampf. Während der ASV Hamm-Westfalen mit 5:47 Punkten kaum noch zu retten sein dürfte, ist zwischen GWD Minden (Platz 17/11:37 Punkte) und der HSG Wetzlar (16./13:39) ein erbittertes Fernduell entbrannt. Minden legte zuletzt einen 5:1-Punkte-Lauf hin. Der SCM muss noch bei beiden Kellerkindern auswärts ran, der THW empfängt Angstgegner Wetzlar im Juni am vorletzten Spieltag.