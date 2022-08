Nach schwierigen Tagen zu Beginn ging das Olympia-Revival am Wochenende noch mal in die Vollen. Während der olympische Geist durch Schilksee wehte, krönten sich Markus Wieser und Thomas Auracher erneut zu Tempest-Weltmeistern. An Land kam außerhalb der Bootsparks allerdings nur wenig Flair auf.

Kiel. Am Ende bekam die Reise in die Vergangenheit noch goldenen Glanz. Als Ulli Libor und Ernst Greten nach der letzten Wettfahrt des Olympia-Revivals an Land kamen, ihren Flying Dutchman im Bootspark vor der Vaasahalle parkten, wurden sie bereits erwartet: Jörg Diesch, der mit Bruder Eckart die Ausscheidung für die Spiele 1976 gegen Libor und Greten gewonnen hatte und in Montréal dann Olympiasieger wurde, war zur Stippvisite in den Schilkseer Olympiahafen gekommen. "Ich habe den Artikel über dich gelesen, da musste ich doch mal vorbeikommen", sagte Diesch, ehe die Altmeister des "Fliegenden Holländers" locker über dies und das plauderten.

Libor/Greten: Viel Spaß trotz drei Kenterungen

Auf dem Wasser hatten Libor und Greten 50 Jahre nach Libors Bronzemedaille von 1972 Körner gelassen. Wie erwartet kämpften der 82-jährige Steuermann und sein 78-jähriger Vorschoter mit der rasanten Gleitjolle, mussten insgesamt drei Kenterungen verkraften. „Wir hatten Glück, dass das Wasser da genau so tief war, wie der Mast hoch ist“, erklärte Greten schmunzelnd, wie der Verklicker, der Windanzeiger an der Mastspitze, leichten Bodenkontakt aufnahm.

Die Altmeister im Flying Dutchman: Ulli Libor (an der Pinne) und Ernst Greten beim Olympia-Revival 50 Jahre nach Libors Bronzemedaille in Kiel 1972. © Quelle: Christian Beeck

Weder Boot noch Segler trugen Schaden davon – und waren nach Platz 39 unter 51 Teilnehmern glücklich mit der Regatta. „Es hat total Spaß gemacht“, sagte Libor. „Es ist wahnsinnig interessant, sich in dieses Erlebnis, dieses moderne FD-Segeln einzufuchsen.“ Den Sieg und damit den deutschen Meistertitel fuhren Kay-Uwe Lüdtke und Kai Schäfers (Berlin/Arnsberg) ein, die sich gegen die 14-maligen Weltmeister Szabolcs Majthényi und András Domokos (Ungarn) durchsetzten.

Drachen: Kleines Chaos auf dem Wasser, großes Fairplay an Land

Im Vordergrund standen ohnehin das Wiedersehen und die Gespräche mit den vielen bekannten Menschen, alten Weggefährten und Konkurrenten, Seglerinnen und Seglern der verschiedenen Klassen – und ein sportlich-fairer Wettstreit. Gelebte olympische Werte in Schilksee, bestens verdeutlicht im Feld der Drachen am Sonnabend: Dort sorgten Christopher Opielok, Jan Welken und Kalle Dehler für leichtes Chaos bei einer Tonnenrundung. „Wir haben eine Lücke erahnt, wo keine war. Wir können uns nur bei den anderen Drachen entschuldigen“, sagte Opielok.

„Wir haben für richtig Verwirrung gesorgt und einige zum Stillstand verdonnert“, ergänzte Dehler. „Wenn man schnelle, wendige Boote gewohnt ist, ist nicht jedes Manöver auch für unseren Holzdrachen geeignet. Skipper Opielok stellte einen Gin für die geschädigte Crew in Aussicht und marschierte nach dem Landgang schnurstracks zum Regattahaus, um ein Schreiben für die Jury aufzusetzen und die Schuld einzugestehen, um etwaige Proteste für unnötig zu erklären, während die Regatta für die Hamburger Crew beendet war.

Wieser/Auracher stehen schon am Sonnabend als Tempest-Weltmeister fest

Beinahe gleichzeitig klatschten sich im Hafen bereits am Sonnabend Weltmeister und Vize-Weltmeister der Tempest ab. „Das hat Spaß gemacht mit euch“, sagte Markus Wieser, der mit Vorschoter Thomas Auracher dem WM-Titel knapp gegen die Berliner Leif und Lars Bähr verteidigen konnte. Spaß „nicht nur, weil wir den Titel gewonnen haben, sondern weil die Tempest ein richtig cooles Boot ist. Es ist ein bisschen wie ein vollgelaufener Flying Dutchman . nicht ganz so schnell, aber genauso schön technisch“, führte Wieser weiter aus.

Kohlhoff/Burzinski im Starboot knapp geschlagen

Ebenfalls äußerst knapp fiel die Entscheidung im Starboot aus. Der Kieler Max Kohlhoff machte mit seinem Flensburger Vorschoter Ole Burzinski mächtig Druck auf die arrivierten Jørgen Schønherr und Markus Koy (Dänemark/Hamburg), mussten ihre Führung im letzten Rennen am Sonntag aber noch abgeben. „Wir wollten einfach nur unser Rennen segeln, weil wir wussten, dass wir schnell sind – aber wir haben diesen Plan nicht so richtig umgesetzt“, erklärte Kohlhoff. „Aber gegen Jørgen zu verlieren, ist keine Schande. Im Gegenteil: Wenn er uns nicht schlägt, läuft eigentlich was schief. Trotzdem ist es natürlich bitter, wenn man die Chance hat.“

Schrammten im Starboot knapp am Sieg vorbei: Max Kohlhoff (hinten) und Ole Burzinski. © Quelle: Christian Beeck

Zwei Punkte trennen die Sieger der Nordeuropa-Meisterschaften vom besten Junioren-Team auf Rang zwei. „Morgen bin ich damit bestimmt auch zufriedener“, sagte Kohlhoff, für den das Starbootsegeln nach dem Ende der olympischen Segelkarriere im Finn eine echte Option für die Zukunft ist. „Wir sind seit letztem Jahr dabei, trainieren in der Academy des Heinz-Nixdorf-Vereins, da ist viel frischer Wind und tolle Unterstützung“, sagte Kohlhoff. „Natürlich vermisse ich das olympische Segeln manchmal. Aber im Starboot gibt es qualitativ hochwertiges Segeln mit überschaubarem Aufwand. Und auch wenn es ein langer und sehr ambitionierter Weg ist: Ich habe die Vision, irgendwann mal einen goldenen Stern zu haben.“ Mit dem im Segel dürfen nur Weltmeister starten. Die schleswig-holsteinische Crew wird erstmals im nächsten Jahr einen Anlauf starten. „Für die WM in diesem Jahr fehlte die Finanzierung“, erklärte Burzinski. Wir planen für nächstes Jahr die WM in Scarlino.“

Olympisches Flair kommt an Land nicht auf

Während es auf dem Wasser hochklassig zur Sache ging, wurde – im Gegensatz zu München mit den European Championships – an Land die große Werbung für eventuelle weitere Olympische Spiele in Schilksee verpasst. Die Stadt Kiel hatte im Vorwege aus finanziellen Gründen vor allem die Ausrichtung der Regatten unterstützt, so dass in Schilksee das olympische Flair nur in sportlicher Hinsicht aufloderte. Eine Flaniermeile war kurz und im Grunde nicht vorhanden, große olympische Stimmung kam in diesem Bereich für Gäste und Besucher nicht auf, das konnten auch der Autokorso der Oldtimer am ersten August-Wochenende oder die Übertragung der Premiere der Kieler Sommer-Oper „Carmen“ am Freitag nach Schilksee nicht nachhaltig verbessern.