﻿RL Nord: Holstein Kiel II tritt nach 1:1 bei SW Rehden auf der Stelle

Holstein Kiel II wartet in der Fußball-Regionalliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Beim BSV Schwarz-Weiß Rehden kamen die Jungstörche nach frühem Rückstand (6.) immerhin zu einem 1:1-Unentschieden. Manuel Schwenk traf für die KSV, ehe später mit einer Muskelverletzung ausschied.

Rehden. Die Jungstörche hängen nach dem zweiten Akt der Englischen Woche weiter in der Warteschleife: Auch beim BSV Schwarz-Weiß Rehden gab es für Holstein Kiel II am vierten Spieltag nicht den erhofften ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nord. Nach frühem Rückstand und schneller Antwort entführten die Kieler beim 1:1 immerhin einen Punkt aus den Rehdener Waldsportstätten.

Im Vergleich zum Last-Minute-Remis gegen Teutonia 05 Ottensen änderte KSV-Coach Sebastian Gunkel seine Startelf lediglich auf einer Position. Manuel Schwenk rutschte für Marcel Benger in die Mittelfeld-Raute. Kontinuität statt wilder Rotation. Doch die Schwäche bei der Verteidigung gegnerischen Standards blieb. Wie schon die Teutonen aus Hamburg trafen auch die Niedersachsen aus Rehden nach einem ruhenden Ball. Es waren noch keine sechs Minuten gespielt, da köpfte BSV-Verteidiger Angelos Argyris nahezu ungestört nach einem Eckball zur 1:0-Führung ein. „Wir haben das Thema angesprochen, das ist ärgerlich. Aber es zeigt, dass Ansprechen keine Fehler verhindert“, sagte Gunkel.