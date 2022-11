﻿Rock’n’Roll: Sapphires holen erste Deutsche Meisterschaft für Teddybär Kiel

Bochum. Großer Jubel beim Rock’n’Roll Club Teddybär Kiel: Die Girl Formation Sapphires landete bei den Deutschen Meisterschaften in Bochum am vergangenen Wochenende ganz oben auf dem Treppchen. Als Deutsche Meisterinnen qualifizierte sich die Gruppe um Trainerinnen Nele Johannsen und Julia Petersen auch für die Weltmeisterschaften Anfang Dezember in Prag (Tschechien).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sapphires vom RRC Teddybär Kiel: Vom Underdog zur Rock’n’Roll-WM

Tim Eisenreich, 1. Vorsitzender des RRC Teddybär Kiel, zeigte sich beeindruckt – sowohl von der tänzerischen Leistung als auch von der Atmosphäre im Ruhr-Congress-Zentrum: „Erst vor fünf Jahren sind wir ins Turniergeschehen eingestiegen – jetzt die Deutsche Meisterschaft und die WM-Qualifikation zu schaffen, ist einfach nur krass.“

Den Sapphires bescheinigte Eisenreich „die beste Runde“, die sie seit ihrem zweijährigen Bestehen getanzt haben. „Etwas Lampenfieber war schon dabei, aber sie haben es richtig, richtig gut gemacht.“ Nach den Eindrücken beim Aufwärmen sei für ihn eigentlich das Team aus Bochum, das später fair gratulierte, Favorit gewesen. Dann aber die Kieler Leistungsexplosion in der Rolle des Underdogs vor einer „Hammerkulisse in einer riesigen Halle“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Deutschen Meisterschaften sind traditionell das größte aller nationalen Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Turniere in Deutschland. Insgesamt gingen in diesem Jahr knapp 40 Formationen in insgesamt sechs Startklassen an den Start. Rund 400 Sportler und Sportlerinnen aus ganz Deutschland und mehr als tausend Zuschauer rundeten das Event ab.