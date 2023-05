﻿Rot-Schwarz Kiel feiert Schützenfest und steigt in die Landesliga auf

Schönkirchen. Rot-Schwarz Kiel hat die Hürde Schönkirchen erfolgreich gemeistert – und steigt in die Landesliga auf. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Szodruch zeigte sich beim Sonnabendspiel der Verbandsliga Ost gegen die TSG in Torlaune und feierte im letzten Spiel der Verbandsliga ein 7:0-Schützenfest. „Die Jungs haben eine überragende Saison gespielt. Das Motto auf den T-Shirts („Am Ende kackt die Ente“, Anm. d. Red.) spricht für sich. Riesenkompliment an meine Mannschaft“, freute sich der frischgebackene Meistertrainer.

Lamprecht bricht den Bann

Nachdem die beiden Teams unter Feuerwerk und vor gut gefüllten Zuschauertribünen eingelaufen waren, war schnell zu spüren, dass hier das größte Spiel in der jüngsten Vereinsgeschichte der Meimersdorfer stattfinden würde. Motiviert startete Rot-Schwarz direkt mit Zug nach vorne. Tim Gürntke sorgte nach einem Freistoß für die erste Torannäherung, doch Keeper Finn Oland bekam damit keine Probleme. Ansonsten boten sich in der Anfangsphase wenig Lücken für den Tabellenführer, da die Hausherren hinten Beton anrührten.

Nach einer knappen halben Stunde wagte sich die TSG erstmals aus der Defensive und setzte erste Impulse nach vorne. Die dadurch entstandenen Lücken nutzten die Gäste direkt: Nach einem Missverständnis in der Abwehr sprang der Ball zu Rouven Lambrecht, der den Keeper umkurvte, den Ball locker einschob und die Kieler damit auf Aufstiegskurs brachte (31.).

TSG Concordia Schönkirchen – SSG Rot-Schwarz Kiel 0:7 (0:3) TSG Concordia Schönkirchen: Oland – Töremann, Lange (46. Block), Osmanovic, Popiol – Hadzimujic, Salke, Karakaya, D.Mehanociv, Vogler (65. Zimmermann) – Mehanovic SSG Rot-Schwarz Kiel: Jakubzik – Sitte, Rook (58. Suchocki), von Randow, Kannenberg – Rosenthal, Dreier (71. Todt), Gürntke (71. Bartels), Kappmeyer, Lohse (54. Logemann) – Lamprecht (58. Koop). Schiedsrichter: Marvin Schreiber – Tore: 0:1 Lamprecht (31.), 0:2 Sitte (44.), 0:3 Lohse (45.), 0:4 Gürntke (54.), 0:5 Kappmeyer (56.), 0:6 Koop (71.), 0:7 Todt (82.) – Zuschauer: 200.

Schützenfest nimmt an Fahrt auf

Nun fing die Tormaschine von Rot-Schwarz an zu laufen – die Meimersdorfer erhöhten per Dopelschlag durch Steffen Sitte (44.) und Silas Lohse (45.) auf den 3:0-Halbzeitstand. Auch nach der Pause spielten die Kieler weiter munter auf: Tim Gürntke machte per Traumtor den Sack zu (54.).

Die TSG-Defensive löste sich nun endgültig auf, sodass der Spitzenreiter leichtes Spiel hatte. Tim Kappmeyer (56.) und Kristof Koop (71.) machten das halbe Dutzend voll. Während Rot-Schwarz auf dem Platz nun einen Gang runterschaltete, gab es neben dem Platz noch einmal einen emotionalen Moment. Unter Applaus sowie den Augen seines Bruders und Holstein-Publikumslieblings Fin Bartels wechselte Trainer Szodruch Tom Bartels zu seinem Abschiedsspiel ein.

Unter den Augen des Holstein-Spielers Fin Bartels feierte Bruder Tom Bartels sein Abschlussspiel. © Quelle: Frank Peter

Gemeinsame Meister-Feier mit Kilia?

Auch auf dem Platz gab es einen Grund zum Feiern: Julius Todt setzte dem Kantersieg per Kopf die Krone auf und nickte zum 7:0-Endstand ein. Für die Auswechselspieler gab es kein Halten mehr: Mit Meister-Shirts und Champagnerduschen feierten die Aufsteiger ihren Erfolg, den sie wohl vor allem der Serie von sieben Siegen in Folgen verdanken dürften.

Dazu Trainer Szodruch: „Ich glaube, dass der Knackpunkt das Spiel in Selent war. Wir waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden und die Mannschaft saß danach noch einmal zusammen und hat sich eine Menge vorgenommen.“

Und wie feiert nun der frischgebackene Meister?„Ich bin sehr gut mit Nico Soranno befreundet und weiß daher, dass die abends auch in Kiel unterwegs sind. Da treffen sich dann zwei Kieler Meister, auch wenn uns zwei Klassen trennen“, so Szodruch.

Szodruch bleibt auch in der nächsten Saison

Mit dem Aufstieg gibt es nun auch Planungssicherheit auf der Trainerbank. „Es war ja bis jetzt noch offen, aber durch den Aufstieg verlängert sich mein Vertrag automatisch. Hätte es heute nicht geklappt, wäre ich nicht mehr Trainer dieser Mannschaft gewesen“, erläutert Szodruch, für den es nun erst einmal mit der Mannschaft auf Abschlussfahrt nach Dänemark geht.

