﻿TSV Plön verliert Stammspieler-Duo an Rot-Schwarz Kiel

Plön/Kiel. Rot-Schwarz Kiel darf sich für die kommende Landesliga-Saison über eine Doppel-Verpflichtung freuen: Zur Mannschaft von Trainer Benjamin Szodruch stoßen mit Philipp Rüther und Jonathan Elsner zwei Spieler vom ehemaligen Liga-Konkurrenten TSV Plön. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Meimersdorfer verkündet, dass Björn Oliver Schmidt zurückkehrt.

Böckmann-Rixen über Torwart Rüther: „Er wird sich durchsetzen“

„Wir sind sehr froh, dass wir beide für uns gewinnen konnten. Philipp hat gezeigt, was er drauf hat, und gehörte in der vergangenen Saison zu den zwei besten Torhütern der Liga. Zudem passt er zu unserer Art Fußball zu spielen, weil er mit Ball am Fuß sehr ruhig und sauber ist. Er hat große Stärken im Eins-gegen-eins und bei seinen Reflexen auf der Linie“, schwärmt Szodruch. Auch Plöns Trainer Mats Böckmann-Rixen ist sich sicher: „Er wird sich durchsetzen“ – der Coach kritisiert aber zugleich den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch den Kieler Aufsteiger, was den Plönern in die Saisonplanung grätschte.

Innenverteidiger Elsner kommt ebenfalls

Mit Jonathan Elsner bekommt der Landesliga-Aufsteiger zudem einen „spielstarken Innenverteidiger“, der das Spiel der Rot-Schwarzen laut Szodruch auf dieser Position bereichern wird. Mit auf den Weg nach Kiel bekommt der ehemalige Juniorenspieler des VfB Lübeck einen Wunsch seines nun ehemaligen Trainers: „Ich hoffe, dass er in der Vorbereitung richtig fit wird und endlich dauerhaft zeigt, was in ihm steckt“, so Böckmann-Rixen, der auch in der kommenden Saison in Plön an der Seitenlinie stehen wird.

KN