﻿Rot-Schwarz Kiel verspielt Sieg gegen Plön – Ostern geht es um zwei Titel

Da war Rot-Schwarz gegen Plön noch auf der Siegerstraße: Ben-Joel Jarik tritt in der 35. Minute zum Elfmeter an und bringt die Kieler mit 1:0 in Führung.

Kiel. Für den Ost-Verbandsligisten Rot-Schwarz Kiel ist Ostern so etwas wie das lange Wochenende der Wahrheit. Nach dem 1:1 im Nachholspiel am Donnerstagabend gegen den TSV Plön hat Spitzenreiter Rot-Schwarz nun 44 Punkte auf dem Konto – und damit genauso viele wie der Wiker SV, der bereits am Mittwochabend seine Pflichtaufgabe beim TSV Selent (2:0) gelöst hat. Am Sonnabend (16 Uhr) müssen die Kieler nun ihrerseits nach Selent, während der punktgleiche Wiker SV zum VfB Kiel reist (15 Uhr). Am Ostermontag steht für Rot-Schwarz zudem das Kieler Kreispokal-Halbfinale gegen den Oberligisten Inter Türkspor Kiel (14 Uhr) auf dem Programm. Es steht also viel auf dem Spiel für Rot-Schwarz.

Richtig Feuer ist von nun an im Meisterschaftskampf. Rot-Schwarz Kiel verpasste es gegen den TSV Plön, den bisherigen Zwei-Punkte-Abstand auf den Wiker SV zu verteidigen. In einer Partie, in der beide Kontrahenten nicht nur Freundlichkeiten austauschten, traf der Plöner Tim Joneleit die Kieler mit seinem späten Ausgleichstreffer zum 1:1 (80.) mitten ins Herz.

Wik legte am Mittwoch vor

Bereits am Mittwochabend hatte sich der Druck für die Mannschaft von Trainer Benjamin Szodruch mit dem souveränen 2:0-Sieg des Wiker SV in Selent gesteigert. Auch, wenn Szodruch das Spiel des engsten Aufstiegskonkurrenten nur am Ticker verfolgt hatte, lobte er seinen engsten Verfolger: „Da musst du erst mal gewinnen. Die machen ihre Hausaufgaben und machen sie auch sehr gut“. Aufgrund des Wiker Erfolges war bereits vor dem Spiel gegen Plön klar: Verliert Rot-Schwarz, ist die Tabellenführung futsch.

So dürfte es auch kein Zufall gewesen sein, dass sich unter den 150 Zuschauern im Kieler Weg auch ein paar Wiker Spieler befanden. Sie sahen zunächst eine souveräne Spitzenmannschaft, die in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen kontrollierte und nach einem Foul vom Plöner Spielertrainer Mats Böckmann-Rixen per Elfmeter auf 1:0 stellte. Ben-Joel Rarik behielt die Nerven, blickte kaum auf und versenkte den Ball sicher im Tor (35.).

Hitzige Schlussphase bringt Plöner Ausgleich

Nach der Pause wurden die Plöner aktiver und auch neben dem Platz nahm die Partie immer mehr an Pfad auf. Nach jedem noch so kleinen Foul wuchs der Unmut auf beiden Seiten, und es entwickelte sich ein verbaler Schlagabtausch zwischen den Auswechselbänken. Der Kieler Co-Trainer Tobias Nehren schrie in Richtung Plöner Bank: „Was haben wir euch denn nur getan?!“ Nur eine Minute später fiel der Plöner Ausgleich.

Tim Joneleit tauchte frei im Sechzehner auf und versenkte den Ball ins Tor der Heimmannschaft (80.). Ein Treffer, der die Meimersdorfer noch länger ärgern wird? „Dran glauben, bis zum Schluss“, rief der Kieler Coach seiner Mannschaft zu. Doch es gelang nicht mehr, das Spiel zu gewinnen, so dass Szodruchs Zuruf nun wohl eher zum Mantra der kommenden sieben Saisonspiele werden könnte. Das erste steht am Sonnabend in Selent an. Szodruch: „Ein heißer Tanz. Die Selenter spielen gegen den Abstieg, für die geht es um alles.“

Szodruchs Kieler hingegen könnten am Osterwochenende gleich mehrere Titel verspielen.

Schiedsrichter: Tim Hohmann – Tore: 1:0 Jarik (35./Foulelfmeter), 1:1 Joneleit (80.) – Zuschauer: 150.