﻿Rot-Schwarz Kiel überrollt SG Dobersdorf/Probsteierhagen

Dobersdorf. Die SSG Rot-Schwarz Kiel bleibt Spitzenreiter Wiker SV in der Fußball-Verbandsliga Ost auf den Fersen. Die Kieler gewannen am Sonnabend bei der SG Dobersdorf/Probsteierhagen vor 110 Zuschauern mit 6:0.

Tim Gürntke trifft früh per Doppelpack

Personell arg geschwächt traten die abstiegsbedrohten Gastgeber gegen den Titelkandidaten an. Die Keeper Dennis Schöne und Jonas Maaß waren privat verhindert, Feldspieler Niklas Matthies musste das Tor der SG hüten – und hatte alle Hände voll zu tun. Von Beginn an rollte der Ball in seine Richtung. SSG-Mittelfeldakteur Tim Gürntke (28., 29.) brachte die Kieler mit seinem Doppelschlag frühzeitig in Front. „Das war natürlich ein früher Genickbruch für uns. Da war die Messe schon gelesen“, sagte SG-Spielertrainer Bastian Matthies. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Silas Lohse (45.). „Das ist heute eine Geschichte der Qualität. Die haben wir heute nicht auf dem Platz“, so Matthies beim Gang in die Halbzeitpause.

SG ohne Durchschlagskraft

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Die Rot-Schwarzen machten das Spiel, während die Matthies-Equipe rund um den eigenen Strafraum versuchte, die Niederlage in Grenzen zu halten. In der eigenen Offensive fehlte die Durchschlagskraft ohne die Haupttorschützen Patrick Mierse (10 Tore) und Kjell Gonda (6) komplett. In der 57. Minute traf Steffen Sitte folgerichtig zum 4:0 für den Tabellenzweiten. „Wir waren heute vor dem Tor sehr effektiv. Unsere Mannschaft hat den Gegner sehr ernst genommen und hinten gar nichts anbrennen lassen“, lobte SSG-Co-Trainer Tobias Nehren sein Team.

SSG-Joker Koop und Todt treffen

Die eingewechselten Kristof Koop (69.) und Julius Todt (81.) stellten mit ihren Treffern den Endstand her. „Da haben wir mit unseren Jokern die richtigen Asse aus den Ärmeln geschüttelt. Der Sieg ist in der Höhe verdient, denn wir haben unseren Plan gut umgesetzt“, konstatierte Nehren, der das Titelrennen mit dem Wiker SV als „brutales Duell“ einstuft.

Für die SG geht der Kampf um den Klassenerhalt bereits am 1. Mai weiter, dann gastiert die FSG Saxonia um 16 Uhr in Dobersdorf. „Für mich ist die Niederlage um zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wir müssen sie jetzt schnell verarbeiten, denn Punkte gegen Saxonia sind wichtig. Heute hingen die Trauben zu hoch für uns“, sagte Bastian Matthies.

Schiedsrichter: Florentin Gartz (VfL Oldesloe) – Tore: 0:1, 0:2 Gürntke (28., 29.), 0:3 Lohse (45.), 0:4 Sitte (57.), 0:5 Koop (69.), 0:6 Todt (81.) – Zuschauer: 110.