﻿Rudern: Spannende Rennen der Achter auf dem Großen Segeberger See

Bad Segeberg. Spektakel der besonderen Art auf dem Großen Segeberger See: Die Ruder-Bundesliga (RBL) machte erstmals Station in Bad Segeberg. Wassersportbegeisterte kamen beim ersten von fünf Renntagen, die über ganz Deutschland verteilt sind, auf ihre Kosten. Insgesamt 15 Männer- und sechs Frauen-Achter maßen sich über die Sprintdistanz von 350 Metern im Duell-Modus. Getreu dem Motto: Nur Achter. Nur Sprint. Nur Vollgas.

40 Helfer waren im Einsatz

Ausrichter des hochklassigen Sportereignisses vor der Seepromenade war der Segeberger Ruderclub (SRC). Ruderwart Christoph Bubert hatte mit seinem Team alle Hände voll zu tun. „Es sind rund 40 Helfer im Einsatz“, freute sich der 19-jährige Bad Segeberger über die tolle Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ruderverband (DRV). „Die DLRG hilft ebenfalls. Alle sind mit Herzblut dabei“, so Bubert, der zusammen mit Robin Horns (28) die Regattaleitung übernommen hatte. SRC-Sportler Bjarne Zielke (21) half als „Mädchen für alles“ zusätzlich aus, wenn Not am Mann war.

„Die Organisation und Ambiente in Bad Segeberg sind sehr gut“, lobte Simone Haubner, Ligamanagerin aus Leipzig. Die Bundesliga-Sportler und Funktionäre fühlten sich am Großen Segeberger See gut aufgehoben. Weitere Rennorte sind Kassel, Mühlheim, Münster und Hamburg.

Bjarne Zielke (v.l.), Christoph Bubert und Robin Horns vom Segeberger Ruderclub kümmerten sich mit vielen Helfern um die Ausrichtung des ersten Wettkampftages der Ruder-Bundesliga. Erstmals fand diese Veranstaltung auf der Großen Segeberger See statt. © Quelle: Matthias Ralf

350 Meter sind schnell erledigt

Auch wenn die meisten Vereinsnamen wie Lokomotive Bremen oder Hauptstadtsprinter Berlin vielen Zuschauern an der Seepromenade zuvor unbekannt waren, konnten die Athleten das Publikum schnell in den Bann ihres kräftezehrenden Sports ziehen. Kurz nach dem Startsignal peitschten die Skiffs durch das Wasser. Nach wenigen gekonnten Schlägen war das Rennen auch schon wieder vorbei. 350 Meter sind für acht Ruderer samt Steuermann schnell erledigt.

Zweikampf Boot gegen Boot fasziniert

Die Brisanz machte der Zweikampf zweier Boote aus. Im direkten Duell wurden die Plätze für Achtelfinale bis Finale vergeben. Teilweise ging es beim Zieleinlauf nur um Zentimeter. Ein einziger Fehler beim Eintauchen der Skulls ins Wasser kann über Sieg und Niederlage entscheiden. „Das ist ein cooles Format“, meint Simone Haubner. Die olympische Distanz ist 2000 Meter lang. Die wesentlich kürzere Distanz hätte aber auch ihren Reiz.

Rennen gut zu verfolgen

Der Vorteil für das Publikum an der Seepromenade lag klar auf der Hand. Sie konnten die Rennen jeweils von Anfang bis Ende verfolgen. Bei einem kühlen Getränk oder Gegrilltem ließen es sich die Gäste bei sommerlichen Temperaturen gut gehen.

2024 wieder Ruder-Bundesliga ?

Ob Bad Segeberg im nächsten Jahr erneut Gastgeber für die Ruder-Bundesliga sein wird, steht noch nicht fest. „Das wird im Herbst entschieden“, erklärt Simone Haubner. Von SRC-Seite steht einer neuerlichen Bewerbung nichts im Wege. „Wir würden uns freuen, wenn wieder den Zuschlag bekommen würden.“

Erfahrung vorhanden

Ohne die Hilfe von Sponsoren, für deren Unterstützung sich Bubert bedankte, sei dies aber nicht möglich. Die Organisation mit einer provisorischen Stegverlängerung und dem Vermessen der Strecke habe ihn zwar einige schlaflose Nächte gekostet. „Jetzt haben wir mehr Erfahrung“, glaubt Bubert, dass es nächstes Jahr einfacher werden wird.

Die Ergebnisse des ersten Renntages der RBL sind im Internet unter www.rudern.de abrufbar.

KN