Rückkehr ins Training - KSV-Profi geht im Sommer?

Holstein Kiel ist in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Gleich zwei bisher verletzte Profis können bei den Störchen wieder mitmischen. Eine Leihe plant derweil offenbar seinen Abgang. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

endlich rollt der Ball wieder, ich meine so richtig. Eine Weltmeisterschaft ist eben nicht mit dem Liga-Alltag zu vergleichen. Am vergangenen Donnerstag starteten die Kicker von Holstein Kiel in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Zweiten Liga. Aber schon in der Woche zuvor tat sich bei den Störchen einiges. Genannt sei an dieser Stelle der aktuell schwächelnde Nachwuchs der KSV. Der U19 droht sogar der Abstieg aus der A-Junioren-Bundesliga, der höchsten Spielklasse im Junioren-Fußball. Dominic Peitz, NLZ-Leiter bei den Störchen, bleibt dennoch gelassen. Erst kürzlich verlängerte der Verein zudem den Vertrag mit Peitz bis zum Sommer 2026.

Mit dem Wiederbeginn des Trainings ist auch der Kampf zwischen den Pfosten bei den Störchen neu entfacht. Zum Ende der Hinrunde hatte RB-Leipzig-Leihgabe Tim Schreiber das Ruder übernommen, nachdem zuvor Thomas Dähne als Stammkeeper gesetzt war. Im Interview brachte Dähne seine Überraschung und Verwunderung zum Ausdruck und kündigte an, den Kampf um den Platz der Nummer eins in der Vorbereitung wieder anheizen zu wollen. Gleiches haben auch zwei Rückkehrer beim Team von der Förde vor.

Nach ihren langen Verletzungen meldeten sich Marco Komenda und Timo Becker teilweise wieder im Mannschaftstraining zurück. Stürmer Benedikt Pichler (Überbein) muss vorerst aber noch weiter pausieren, befand sich zum Trainingsauftakt noch bei einem Spezialisten. Begleitet wurden die ersten anderthalb Stunden auf dem Platz der Störche von reichlich Schnee, der Trainer Marcel Rapp im Anschluss zum Wettergott beten ließ, dass sich dieses in den kommenden Tagen doch bitte verbessern möge. Schließlich wolle er mit seiner Mannschaft noch inhaltlich trainieren, so Rapp.

Die überraschendste Meldung der Woche kam derweil aus der Türkei - wobei: eigentlich Sachsen. Denn in einem Interview verkündete die KSV-Leihgabe Ahmet Arslan, der für ein Jahr zu Drittligist Dynamo Dresden ausgeliehen worden ist, weil dem 28-Jährigen bei der KSV wenig Spielzeit in Aussicht gestellt wurde, dass er sich einen Verbleib bei der SGD durchaus vorstellen kann. Allerdings besitzt Arslan bei der KSV noch ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2024. „Ich habe mich für diese Aufgabe nicht entschieden, um dann direkt wieder wegzugehen“, sagte Arslan konkret. Wenn das mal nicht noch für Gesprächsstoff sorgen wird.

Ihr Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Ich hoffe, dass das Wetter die nächsten Tage etwas besser wird und wir etwas mehr inhaltlich trainieren können. Marcel Rapp, Trainer von Holstein Kiel

Bild der Woche

Am Donnerstagnachmittag startete Holstein Kiel in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Zweiten Liga. Begleiter: der Schnee. © Quelle: Axel Heimken/dpa

