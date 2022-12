RuFV Ladelund sagt Danke mit Weihnachtsfeier für jedermann

Ladelund. „Diese Weihnachtsfeier nutzen wir ja traditionell, um einmal Danke zu sagen. Danke für ideelle Unterstützung, finanzielle Unterstützung und tatkräftige Hilfe in unserem Vereinsleben, im Besonderen auch bei unseren Veranstaltungen.“ So Rita Cordsen-Tuschke in ihrer Ansprache an das zahlreich erschienene Publikum.

Impressionen von der Weihnachtsfeier für jedermann in Ladelund. © Quelle: Inga Johannsen

Aufführungen sorgten für kurzweilige Unterhaltung

Bei Gebäck, Glühwein und Kakao konnten die Zuschauer dann die berittene Aufführung „Zuhause ist es doch am schönsten!“ verfolgen. In den vom Verein eigens erdachten Geschichten wird immer viel Wert daraufgelegt, dass alle – ob groß oder klein, ob mit oder ohne Pferd – mitmachen können. Die Vorführung sorgte für gute Stimmung und viel Gelächter, insbesondere die Schuhplattler-Choreografie strapazierte die Lachmuskeln der Besucher deutlich.

Nach der Aufführung freuten sich die Kinder über das Spieleangebot und das Ponyreiten. Bei Klönschnack und Glühwein trotzten viele der Eiseskälte bis in die Abendstunden und genossen das Miteinander. „Was geht es uns doch gut!“ so eine Karlumerin. Und mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen stellen wir mal wieder fest: Wir haben viele Gründe sehr dankbar zu sein.“