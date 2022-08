﻿RuFV Schlamersdorf hatte in 75 Jahren nur fünf Vorsitzende

Der Reit- und Fahrverein Schlamersdorf ist 75 Jahre alt. Dieses Jubiläum feierten die Mitglieder mit einem großen Festball. Vorsitzende Maren Körner blickt zurück auf ein Dreivierteljahrhundert, in dem die Entwicklung stimmte und sich vieles änderte – nur auf dem Posten des Vorsitzenden wenig.

Schlamersdorf. Quellen belegen, dass bereits von 1932 bis 1936 in einem Zusammenschluss von Reitern unter der Leitung von Polizist Lang in einer Sandkuhle Unterricht erteilt wurde. Bis zur Gründung eines Reitvereins verging jedoch noch ein Jahrzehnt. Am 14. Dezember 1946 wurde in Bewaders Gasthof der Reit und Fahrverein Schlamersdorf als Pferdezucht und Sportverein gegründet. Adolf Schmalfeld wurde zum Vorsitzenden gewählt, Dr. Viergutz, Otto Schmidt, Günter Beck, Hans Ullmann, Kurt Mahn, Wachtmeister Lang, Inge Menzel und Hans Krambeck gehörten zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, dessen 75-jähriges Bestehen mit einem Empfang und einem Reiterball gefeiert wurde.

Bereits 1947 fand das erste Turnier auf dem Reitplatz an der heutigen Grundschule in Schlamersdorf statt – bei heftigen Gewitterschauern wurden Prüfungen im Reiten und Fahren durchgeführt. Ein Jahr später war erstmals eine Abteilung des RuFV aus dem Seedorfer Ortsteil Schlamersdorf auf dem Landesturnier in Bad Segeberg am Start. Mit selbstgenähten Turnierjackets aus alten Bettlaken, damit die Mannschaft einheitlich aussah.