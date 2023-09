﻿Hart, härter, Rugby? Spieler von FT Adler Kiel erklären ihren Sport

Kiel. Millionen Fans in den Arenen, ein Milliardenpublikum vor dem Fernseher: Die Rugby-WM im Nachbarland Frankreich polarisiert, zieht Massen in ihren Bann. Bis Ende Oktober kämpfen dort die stärksten Spieler der Welt um den Titel. Dass unter den 20 teilnehmenden Nationen nicht das deutsche Team ist, hat Tradition. Wo ist hierzulande, ein paar hundert Kilometer vom Spektakel entfernt, die Rugby-Euphorie? Begibt man sich genauer auf die Suche, wird man fündig – wie bei den Spielerinnen und Spielern der FT Adler Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Montagabend auf dem Rugby-Feld am Professor-Peters-Platz. Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden, das Flutlicht beginnt, den Platz in grellem Schein zu erleuchten, darüber färbt sich der Abendhimmel rot. Die Szenerie wirkt beinahe kitschig, irgendwie romantisch. Und mittendrin tummeln sich knapp 20 Männer, raufen sich nach allen Regeln der Kunst. Auf der Jagd nach dem Rugby-Ei. Spieler schießen hoch, werden in die Luft gestemmt, fischen nach dem Leder. Stoßen sich im Gedränge aneinander, tackeln sich ins Gras. Wie war das noch mal mit dem Kitsch? Jetzt wird gearbeitet – mit vollem Körpereinsatz.

Kieler Rugby-Kapitän: „Ein Hooligan-Sport – gespielt von Gentlemen“

Polster? Schoner? Sind beim Rugby fehl am Platz. Einzig ein Mundschutz wird eingesetzt, wer will, kann noch einen Schutz für die Ohren anlegen. Mehr braucht es nicht. „Die Härte gehört dazu“, sagt Kapitän Thorben Ahrens (21), der aber sofort erklärt, wie penibel darauf geachtet wird, das Regelwerk einzuhalten. Mehr Verletzungen auf Amateursportebene als beim Fußball oder Handball gebe es nicht. Getackelt wird nur unterhalb der Schulter, der Umgang mit dem Schiedsrichter sei äußerst respektvoll. Einige behaupten, der Referee komme im Rugby gleich hinter Gott. „Nicht umsonst heißt es: Rugby ist ein Hooligan-Sport – gespielt von Gentlemen“, so Ahrens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Härte auf dem Platz schweißt zusammen, sagt Jakob Kupsch (25), der an diesem Montag auf der Trainerposition aushilft, die Übungen vorgibt. Nicht nur innerhalb des Teams, indem man sich für Mitspieler beinahe aufopfert, sich umrennen lässt, um eine Lücke für den Nebenmann zu reißen. Auch zu dem gegnerischen Team pflege man eine gute Beziehung. Ohnehin sei der Sport vor allem eines: gesellig. Kupsch gewährt einen Einblick in die Gepflogenheiten der Akteure: „Rugbyspieler hauen sich 80 Minuten im Rahmen der Regeln die Köpfe ein und gehen danach gemeinsam ein Bier trinken.“

FT Adler vor „harter“ Saison in neu formierter Regionalliga

Während bei der WM in Frankreich die ersten Partien gespielt sind, läuft bei der FT Adler die finale Vorbereitungsphase auf die neue Regionalliga-Saison. Die Liga gehalten und nun doch zweit- statt drittklassig: Eine Reform in Deutschlands Rugby-Strukturen macht es möglich. Wegen Corona-Nachwehen und zu weniger Mannschaften wurde die zweite Liga aufgelöst. Heißt im Umkehrschluss: Die Qualität in der neu zusammengewürfelten, acht Mannschaften starken Regionalliga ballt sich durch den Zwangsabstieg ambitionierter Teams. „Wir haben eine richtig harte Saison vor uns. Wir gehen als Underdog rein und wollen die Karten umdrehen“, gibt Kupsch die Richtung vor, angespornt von Platz fünf in der abgelaufenen Spielzeit. „Wir sind besser denn je – genau wie die Competition.“

Für die es Neuzugänge benötigt – in allen Altersklassen. „Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden“, gibt Kupsch zu. „Vor allem die Acht- bis 16-Jährigen spielen meist Handball oder Fußball.“ Und dann wären da noch die Baltic Hurricanes, Football sei Kontaktsport-Konkurrenz. Der Verein versucht, die Jugendarbeit zu intensivieren. Wohl wissend, einen langen Atem brauchen zu müssen, wenn eines Tages die Männermannschaft davon personell profitieren soll. Und auch bei den Frauen, die in der olympischen 7er-Variante spielen – bei den Männern von FT Adler stehen 15 Spieler pro Team auf dem Feld –, werden Neuzugänge händeringend gesucht. Die Hoffnung der Kieler: die Euphorie der WM, deren Spiele meist gemeinsam im Pub geschaut werden, mitnehmen und Menschen für den Sport begeistern.

Steigen bei den sogenannten Line-Outs hoch und kämpfen um den Ball: Mats Olbrich (links oben) und Niels Heesemann (rechts). © Quelle: Frank Peter

„Rugby ist Ballsport für alle“ – deutsche Hochburgen in Hannover und Heidelberg

„Man kommt viel in Berührung mit dem Ball, Rugby ist ein Ballsport für alle“, sagt Kapitän Ahrens. Nicht nur für die großen, kräftigen Spieler? Nein. Man brauche verschiedene Körpertypen – die kleinen, wendigen Spieler, genau wie die liebevoll genannten „Brecher“. Viele von den Kielern seien über Aufenthalte im Ausland zu ihrem Sport gekommen, in England, dem Mutterland des Rugbys, oder in Neuseeland, wo Rugby Nationalsport ist und die „All Blacks“ vor den Spielen den kriegerisch anmutenden Haka tanzen. Einige sind Studenten, andere arbeiten als Dachdecker, Arzt, Landwirt oder Ingenieur. Sie alle versuchen, abseits der deutschen Rugby-Hochburgen Hannover und Heidelberg, den Sport im Norden nach vorne zu bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und lassen sich dafür gerne inspirieren. Wo, wenn nicht bei der WM, die ein paar Autostunden entfernt derzeit Massen in ihren Bann zieht? Kupsch ist bei der Partie Australien gegen Fidschi in Saint-Étienne selbst in einem WM-Stadion dabei, genau wie einige seiner Mitspieler bereits zuvor. Und lässt sich mitreißen. Von seinem harten Gentlemen-Sport.

KN