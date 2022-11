﻿Sagosen-Comeback beflügelt THW Kiel: Mehr als nur ein Handballer

Kiel. Ein Handballspieler ist ein Handballspieler bleibt ein Handballspieler. Und manchmal eben auch mehr. Nach dem Comeback von Sander Sagosen im Dress des THW Kiel am vergangenen Sonntag im Spiel gegen den VfL Gummersbach (31:28) hob THW-Cheftrainer Filip Jicha die Bedeutung des Norwegers hervor, der nach 175 Tagen Verletzungspause wieder auf dem Feld gestanden hatte: "Das war ein schöner Moment. Wir spüren ja schon seit drei Wochen im Training seine Energie, seinen Wert."

Am 5. Juni im Spiel gegen den Nord-Nachbarn HSV hatte sich Sagosen eine Fraktur des linken Sprunggelenkes und einen Syndesmosebandriss zugezogen. 175 Tage sowie 15 Minuten und 18 Sekunden später betrat der 27-Jährige erneut das Feld in der Wunderino-Arena und benötigte exakt 13 Sekunden, um mit seinem Treffer zum 6:10 aus Zebrasicht eine wichtige Initialzündung zur Aufholjagd zu geben.

Sander Sagosen: „Das war ein emotionaler Tag für mich“

„Das war ein sehr emotionaler Tag für mich in dieser Arena. Ich habe lange gewartet, lange trainiert. Und jeder weiß, wie unbedingt heiß ich auf meinen Einsatz war“, sagte ein glücklicher Sagosen nach dem Abpfiff. Mit einem breiten Grinsen war der Superstar vor der Partie in die Kieler Arena eingelaufen, hatte jeden Moment genossen nach einer Trainingswoche voller Vorfreude. Am Ende blieb es bei einem Treffer aus vier Versuchen. „Es fehlt natürlich noch etwas, das kommt dann langsam. Aber es bringt richtig Spaß.“ Angesprochen auf seine Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Polen und Schweden, übte sich der Schlüsselspieler der norwegischen Nationalmannschaft in Understatement: „Ich muss ja erst einmal nominiert werden. Jetzt habe ich erst mal Bock, Handball zu spielen, und dann sehen wir weiter.“

Die Freue in der Zebraherde über die Rückkehr ihres Rückraumstars ist auf jeden Fall groß. „Seit drei Wochen spüren wir die Energie, die Sander hat, im Training. Ich habe sein Lachen beim Einlaufen gesehen – das war heute eine Belohnung für ihn“, sagte Filip Jicha. Der Tscheche schwärmte nach dem Abpfiff ohnehin vom Teamspirit in seinem Ensemble, in dem sich der seit dem Barcelona-Spiel krank ans Bett gefesselte Steffen Weinhold, der nach einer Erkältung geschwächte Nikola Bilyk und der am Finger (Abriss der Strecksehne) verletzte Spielmacher Miha Zarabec gegen Gummersbach für ihre Mannschaft ins Gefecht warfen: „Dieser Spirit gefällt mir. Alle hauen sich rein, kämpfen bis zum Umfallen. Nach den Spielen gegen Magdeburg, Erlangen und Barcelona war einfach wenig im Tank. Zum Glück hatten wir eine gute Wurfquote.“

Harald Reinkind: „Sander ist ein Gewinnerkopf“

Für Harald Reinkind ist das Comeback seines Landsmannes wichtig, denn: „Sander ist ein Gewinnerkopf. Er sorgt für Stimmung.“ Jetzt müsse man Sagosen nur, so der Linkshänder, „Zeit geben“. Auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte: „Der letzte Schliff kommt mit den Einsatzminuten auf dem Feld. Aber Sander und auch Peke (Hendrik Pekeler, d. Red.) sind nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits unheimlich wichtig für die Mannschaft.“

Und sogar der Trainer des VfL Gummersbach, Gudjón Valur Sigurdsson, würdigte das Sagosen-Comeback nach der 28:31-Niederlage seiner Mannschaft: „Ich freue mich persönlich sehr, dass mein Freund Sander Sagosen wieder Handball spielen und auf der Platte stehen kann – es hätte nur nicht unbedingt heute sein müssen.“