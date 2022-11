﻿THW Kiel feiert Arbeitssieg über Gummersbach und Sagosen-Comeback

Comeback nach 175 Tagen, erster Ballkontakt – Tor. So hat sich Sander Sagosen beim THW Kiel zurückgemeldet. Sein Treffer zum 6:10 im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Gummersbach war eine Energiespritze für die Partie, an deren Ende die Zebras nach einigem Anlauf mit 31:28 (14:14) siegten.

Kiel. Nach einigem Anlauf, einer Leistungssteigerung und dem Comeback von Sander Sagosen als Glanzlicht hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga beim 31:28 (14:14) seinen zwölften Saisonsieg gefeiert und bleibt Tabellenführer Füchse Berlin auf den Fersen.

Sander Sagosen hatte am Sonntagnachmittag mehr zu bejubeln als Bundesliga-Punkte. Nach 175 Tagen Verletzungspause feierte der norwegische Rückraum-Star des THW Kiel sein Comeback auf dem Handballfeld. „Ein sehr emotionaler Tag, das war sehr schön!“, jubilierte er nach der Partie.

Dabei verhinderte der VfL Gummersbach zunächst jeglichen emotionalen Höhenflug bei den Kielern und ihren Fans. 5:0 führte der ehemalige Rekordmeister und Erstliga-Aufsteiger nach sechs Minuten, machte seinem Ruf als Favoritenschreck-Aufsteiger alle Ehre. Auch ohne Top-Torschütze und Regisseur Dominik Mappes (Muskelverletzung), dafür mit der Durchschlagskraft von Ole Pregler, Julian Köster und Tom Jansen im Rückraum und kluger Zusammenarbeit mit Ellidi Vidarsson am Kreis.

Die anfängliche Kieler 3:2:1-Formation in der Abwehr sah zunächst nicht gut aus, und auch im Angriff hakte es beim THW Kiel. Harald Reinkind klebte das Pech an den Fingern, aber weil Steffen Weinhold genau wie Nikola Bilyk mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, musste sich der Norweger wie seine Nebenleute ins Spiel beißen.

Sagosens Comeback bringt Schwung in die Wunderino-Arena

Allen voran tat das auch Domagoj Duvnjak. Der Kroate (8 Tore) riss vorne wie hinten die Verantwortung an sich, sein Co-Kapitän Niklas Landin im Tor verhinderte einen höheren Rückstand. Aber um richtig in die Partie zu finden, brauchten die Zebras dann doch eine Dosis Sagosen. Und was für eine: In der 16. Minute aufs Feld geschickt, legte ihm Duvnjak direkt den Ball vor, sperrte ihm Patrick Wiencek den Weg frei, traf der Norweger mit seinem ersten Ballkontakt zum 6:10. Ein Ausrufezeichen. „Ich habe eine freie Chance gekriegt und Gas gegeben“, sagte der 26-Jährige später zu seinem Comeback-Tor, das auch die Fans in Schwung brachte, die etwas träge Adventsstimmung verfliegen ließ.

Beim VfL machte sich allmählich bemerkbar, dass Trainer Gudjón Valur Sigurdsson seinen Leistungsträgern aufgrund der angespannten Personallage kaum Verschnaufpausen geben konnte. Auch bei Julian Köster litt die Präzision der Aktionen. Erst musste der Halblinke für zwei Minuten vom Feld, dann leistete er sich zwei technische Fehler. Reinkind, Duvnjak – 11:11 Ausgleich (22.). Eine Pausenführung der Kieler verhinderte VfL-Torwart Tibor Ivanisevic per Siebenmeter-Parade gegen Niclas Ekberg.

Julian Kösters Fußverletzung trifft VfL Gummersbach hart

Und auch nach Wiederanpfiff steckten die Oberbergischen allen Personalsorgen zum Trotz nicht auf. Vor allem über Rechtsaußen Lukas Blohme (7 Tore) bestraften sie Kieler Fehler. Erst als Köster mit einer Fußverletzung ausschied, gingen den Gästen die Möglichkeiten zusehends aus. Stattdessen flüchteten sie sich in Abwehr-Härte. Vor allem Stepan Zeman war ein für die Kieler schmerzhafter Fels im Gummersbacher Innenblock. Doch Duvnjaks 19:19 konnte er auch mit der Hand im Gesicht des Kieler Schützen nicht verhindern – genauso wenig wie die folgerichtige Zeitstrafe. Als Tomás Mrkva direkt nach seiner Einwechslung einen Wurf von Pregler hielt, schuf er damit die Grundlage für die erste Drei-Tore-Führung der Kieler durch Weinholds 24:21.

THW Kiel – VfL Gummersbach 31:28 (14:14) THW Kiel: N. Landin (1.-46. Minute/9 Paraden), Mrkva (ab 46./2) – Duvnjak 8, Sagosen 1, Reinkind 5, M. Landin 2, Øverby 1, Weinhold 4, Wiencek 1, Ekberg 2/1, Fraatz n.e., Dahmke 1, Zarabec 1, Wallinius n.e., Bilyk 3, Pekeler 2. VfL Gummersbach: Norsten (1.-25. und ab 48. Minute/4´ Paraden), Ivanisevic (25.-48./ 1/1) – Vidarsson 4, Köster 2, Blohme 7, Schroven n.e., Schluroff 1, Pregler 4, Styrmisson 3, Kiesler, Stüber 6, Jansen, Zeman 1. Schiedsrichter: Hurst/Krag (Oberursel/Frankfurt/M.) – Strafminuten: THW 4 (Øverby, Weinhold), VfL 12 (2x Vidarsson, 2x Köster, 2x Zeman) – Siebenmeter: THW 2/1 (Ekberg scheitert an Ivanisevic), VfL keine – Spielfilm: 0:5 (6.), 2:7, 5:10 (15.), 11:11 (22.), 14:13, 14:14 – 18:16, 18:19 (41.), 22:21, 25:21 (49.), 25:23, 29:25 (55.), 30:27, 31:28 – Zuschauer: 9827 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Und die verteidigte der THW gegen Zemans Attacken und gegen das Sieben-gegen-Sechs des VfL letztlich souverän. „Wir haben den Anfang ein bisschen verschlafen, mussten uns dann zurückkämpfen“, sagte Patrick Wiencek. „Wir wollen so ein Spiel eigentlich dominieren, gerade zu Hause. Aber das fällt uns momentan schwer.“ Sein Trainer Filip Jicha zeigte sich trotzdem stolz auf sein Team und belohnte es mit einem freien Tag. „Das war in diesen Wochen der Highlights ein Arbeitssieg“.

Das nächste Highlight folgt am Mittwoch beim Gruppenphasen-Rückspiel in der Champions League beim FC Barcelona. Jicha: „Da wollen wir ein kleines Wunder schaffen.“