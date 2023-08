Saisonauftakt, Supercup, Stotterstart

Liebe Leserinnen und Leser,

drei Wochen lang war ich raus aus der Handball-Bubble. Abgetaucht in ferne Welten, in denen Handball nun so wirklich gar keine Rolle spielt. Drei Wochen, in denen sich wieder einmal viel getan hat beim Handball-Rekordmeister THW Kiel: ein Transfer-Coup mit Langzeitwirkung, eine kurzfristige Übergangslösung für den rechten Rückraum, ein ereignisreiches Trainingslager, wieder einmal neue Verletzungen. Es wird nie langweilig, oder?

Und jetzt geht‘s endlich los! Die neue Saison steht vor der Tür und der Supercup am Mittwochabend in Düsseldorf war ein wirklich schmackhaftes Horsd‘œuvre. Diese Spiel zwischen dem deutschen Meister THW Kiel und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen hatte alles zu bieten, was den Handball ausmacht. Am Ende setzte sich der THW Kiel mit 37:36 im Siebenmeterwerfen durch und feierte seinen Keeper Tomáš Mrkva, der zwei Strafwürfe parierte und die Zebras schon zuvor in das Entscheidungswerfen gerettet hatte, als Matchwinner. Hat da jemand gesagt, der THW werde nach dem Abgang von Welthandballer Niklas Landin ein Problem zwischen den Pfosten bekommen?

Spannender geht‘s jedenfalls nicht. Und Spannung herrschte auch vor dem Sendestart des neuen Streamingdienstes „Dyn“, der besonders für Handball-Fans künftig zur „Heimat“ wird und ein wirklich umfangreiches Paket für die Fans dieser Sportart schnürt. Während aber Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), im Halbzeitinterview noch schwärmte, dass alles „tadellos funktioniere“, stand den Fans in der Landeshauptstadt (und nicht nur dort) die Zornesröte im Gesicht. Einige setzten auf ihren Smartphones, iPads, Laptops, via Browser oder Dyn-App gleich mehrere Hebel in Bewegung, scheiterten teilweise schon beim Einloggen oder schauten beim Start des Livestreams nur auf einen blauen Bildschirm. Einige verpassten nur wenige Minuten der Partie, andere die ganze erste Halbzeit oder berichteten beim Stream über Laptop/PC von schlechter Bildqualität. Am nächsten Tag bezog der Sender in einer Pressemitteilung Stellung: „Pünktlich zum Anwurf war die Dyn App auf allen verfügbaren Endgeräten erreichbar. Kurz vor dem Start des Pixum Super Cups hatten sich viele Fans dazu entschieden, kurzfristig ein Dyn Abo zu buchen. Diese erhöhte Nachfrage hatte in der Vorberichterstattung teilweise zu technischen Verzögerungen geführt. Diese Herausforderungen wurden umgehend erkannt und die erforderlichen technischen Ressourcen verstärkt. So konnte pünktlich zum Anwurf eine umfangreiche Empfangbarkeit des Dyn Live-Programms auf den zuvor kommunizierten Kanälen sichergestellt werden. Im Laufe der Übertragung hatten einzelne Abonnenten zurückgemeldet, dass sie auf bestimmten Browsern Beeinträchtigungen in der Übertragungsqualität festgestellt haben. Wir führen derzeit eine umfassende Analyse durch und werden gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen.“

Und das nächste Spiel kommt bestimmt, denn die Bundesliga startet ihre neue Saison bereits am Donnerstag. Am Sonntag (15 Uhr, Liveticker auf KN-online.de) tritt der THW Kiel bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten an und startet sein Abenteuer Titelverteidigung. Oder? Der Bundestrainer (und ehemalige THW-Erfolgscoach) Alfred Gislason hat einen anderen Favoriten ausgemacht. „Ich sehe Magdeburg als größten Favoriten. Dicht dahinter kommen Kiel und Flensburg“, sagte der 63 Jahre alte Isländer am Mittwochabend nach dem Supercup-Krimi. Ich bin jedenfalls sehr gespannt – und schon wieder voll drin in der Handball-Bubble!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Saisonstart. Und ärgern Sie sich nicht zu sehr. Die Kinderkrankheiten werden schnell behoben sein. Und es gibt schließlich auch noch den Liveticker auf KN-online.de. Schönes Wochenende!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter





Zitat der Woche

Das Statement war eindeutig, ich freue mich für Tomáš. Filip Jicha THW-Cheftrainer, zur starken Leistung seines Keepers Tomáš Mrkva im Supercup

Statistik der Woche

Der THW Kiel ist und bleibt unangefochtener Rekord-Supercupsieger. Das 37:36 der Zebras gegen die Rhein-Neckar Löwen war der 13. Titelgewinn des deutschen Meisters in diesem Wettbewerb und der vierte in Folge. Letzteres war zuvor noch keiner Mannschaft gelungen.

Liga-Check

Bundesliga-Saisonstart

