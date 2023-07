﻿Sander Sagosen bleibt in Kolstad: „Ich stehe in dieser schweren Zeit hinter dem Verein“

Trondheim. Weitere Hiobsbotschaften dringen beim millionenschweren Handballprojekt Kolstad Håndball an die Öffentlichkeit, doch Sander Sagosen hält seiner norwegischen Heimatstadt die Treue. Eine Rückkehr des im Sommer nach Trondheim abgewanderten 27-Jährigen zum THW Kiel ist kein Thema. „Ich stehe in dieser schweren Zeit hinter dem Verein, hinter dem Projekt“, sagte Sagosen am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion.

Sagosen und Ehefrau Hanna erwarten in diesen Tagen ihr erstes Kind

Trotz der angekündigten Gehaltskürzungen um 30 Prozent in der anstehenden sowie 20 Prozent in der folgenden Saison (wir berichteten) angesichts ausgefallener Sponsoring-Einnahmen ist für Sagosen eine Rückkehr zum deutschen Meister nach Kiel keine Option. Der Handball-Star, der mit Ehefrau Hanna in den kommenden Tagen die Geburt des ersten Kindes erwartet und großes Zugpferd der Kolstad-Ambitionen ist, gibt sich stattdessen optimistisch: „Ich hoffe, dass wir jetzt nur vor einem kleinen Hindernis in diesem Projekt stehen und wir mit ein bisschen Zeit schnell alles überstehen. Und dann will ich sehen, wie weit wir diese Saison in der Champions League kommen können.“

Per Wildcard hatte Kolstad, das seinen Personaletat in den vergangenen zwei Spielzeiten mit Hilfe des milliardenschweren Discounter-Riesen „Rema 1000“ von 9,4 Millionen Kronen (820 000 Euro) auf 53 Millionen Kronen (4,6 Millionen Euro) gesteigert und in diesem Sommer neben Sagosen auch die beiden Flensburger Magnus Rød und Gøran Søgard Johannessen verpflichtet hatte, eine Zulassung der Europäischen Handballföderation (EHF) für die Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison erhalten. Die Anträge von Vorjahres-Achtelfinalist Dinamo Bucuresti, den Kadetten Schaffhausen oder IFK Kristianstad waren indes abgelehnt worden.

Am Mittwoch veröffentlichte die regionale norwegische Tageszeitung „Nidaros“ weitere Details zur finanziellen Krise in Trondheim. So soll der Klub den Spielern Bonus-Prämien für den Gewinn der Liga, des norwegischen Pokals sowie der Meister-Play-offs schuldig geblieben sein. Randnotiz: Am 18./19. Oktober kommt es im Hinspiel in der Champions-League-Gruppenphase in Trondheim zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Kolstad und dem THW Kiel.

KN