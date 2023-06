﻿Tennis-Europameister aus Schleswig-Holstein: Sascha Möller holt Gold

Veli Lošinj. Er hat es geschafft: Sascha Möller hat in Kroatien bei der Tennis-Europameisterschaft der Senioren in seiner Altersklasse M 35 den Titel geholt und sich damit einen großen Traum erfüllt. Damit verbessert sich der Schleswiger auf Platz zwei in der Weltrangliste.

„Ich bin sehr, sehr glücklich über meinen ersten Europameister-Titel“, so der 35-Jährige nach seinem Turniergewinn, der sich freute, dass sich das harte Training der vergangenen Wochen ausgezahlt hat. „Ich war auf den Punkt vorbereitet, habe sehr variables Tennis gespielt und mit vielen Winnern meine Gegner zum Verzweifeln gebracht.“

Sascha Möller: Ohne Satzverlust zum Tennis-EM-Titel

In der Ljubicic Tennis Academy ließ der 35-Jährige über die gesamte Turnierwoche bei hochsommerlichen Temperaturen keine Zweifel an seiner derzeitigen Top-Form, besiegte in vier Spielen im Modus Jeder-gegen-jeden seine gesamte Konkurrenz, ohne auch nur einen Satz abzugeben. Das finale 6:1 und 6:2 gegen den ehemals in der ATP-Weltrangliste stehenden Serben Petar Djukic machte Möllers Triumph perfekt.

Zudem holte Möller mit Mixed-Partnerin Verena Baur-Jöchle die Silbermedaille, unterlag mit 3:6 und 4:6 im Mixed-Finale der Spanierin Almudena Fernandez und dem Deutschen Simon Weidl.

KN