﻿SCM gegen THW Kiel: Alfred Gislason erwartet Duell der Top-Titelaspiranten

Fokus SCM-Personal: Mit Gisli Kristjánsson – MVP des Champions-League-Final-Four in Köln sowie der abgelaufenen Saison in der Handball-Bundesliga – fehlt dem SCM ein Schlüsselspieler. Ein Landsmann, den Gislason als Trainer des THW 2018 zu den Zebras geholt hatte. „Wir haben ihn damals geholt, weil wir sicher waren, dass er diese Entwicklung nehmen kann“, so der deutsche Bundestrainer rückblickend. „Seine Spielweise ist sehr auf das Mann-gegen-Mann ausgelegt. Dass er nach all den Verletzungen so zurückkommen konnte, war nicht selbstverständlich.“ Nach einer erneuten Schulter-OP und einer im Königsklassen-Halbfinale erlittenen Verletzung der rechten Schulter fehlt der 24-Jährige den Bördeländern erneut. Allerdings sieht Gislason in dem Schweden Felix Claar und dem Isländer Janus Dadi Smarason „sehr gute Vertreter“.