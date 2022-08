﻿SC Paderborn: Großer Respekt vor Holstein Kiel

Paderborn. Neun Punkte aus den ersten vier Spielen, Startrekord in der Vereinshistorie aus der Serie 2005/06 eingestellt, mit elf Treffern aktueller Standort der Torfabrik im Bundesliga-Unterhaus, Spitzenreiter – Fußball-Zweitligist SC Paderborn darf mit dem Saisoneinstieg vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker auf KN-online) absolut zufrieden sein.

Folgerichtig ließ sich Trainer Lukas Kwasniok nach dem jüngsten, von geduldiger Reife zeugende 1:0-Erfolg beim Aufsteiger Kaiserslautern auf dem Betzenberg eine nach neuem Selbstvertrauen klingende Aussage entlocken: „Wir sind gut, und das wissen wir. Wir haben die neun Punkte ja auch nicht in der Lotterie gewonnen.“ Stimmt, basta!

Fabian Wohlgemuth mag seinem Trainer dann auch gar nicht widersprechen. „Es geht immer um den Zusammenhang. Wenn Erfolg nicht nur ein Strohfeuer sein soll, muss man sich selbst einschätzen können. Dazu gehört, dass man die eigenen Stärken kennt und auch benennt, ebenso aber ein klares Bild davon hat, wo die Reserven liegen. Uns ist bisher einiges gelungen. Seien Sie aber sicher, dass weder Trainer noch Mannschaft die kritischen Momente der ersten vier Spiele verdrängt haben“, sagt der SCP-Sportchef, der von Juli 2018 bis September 2019 in gleicher Mission auch für die Störche tätig war. Doch nicht nur wegen dieser alten Bande ergänzt der 43-Jährige mit Blick auf den Sonnabend: „Wir haben sehr großen Respekt vor den Kielern.“

Wohlgemuth über Holstein Kiel: „Eine eingespielte Mannschaft mit individueller Klasse“

Dass der Kontrahent von der Förde rechtzeitig vor dem Gang an die Pader in die Ergebnisspur gefunden und sich damit auf Platz fünf vorgearbeitet hat, überrascht Wohlgemuth nicht: „Traditionell arbeiten die Verantwortlichen in Kiel seriös und ruhig. Das hat sich auch in den Planungen für diese Saison bestätigt. Das ist eine eingespielte Mannschaft mit individueller Klasse.“

Der gebürtige Berliner wagt sogar eine optimistische Prognose: „Da die Absteiger aus der Bundesliga bislang nicht so dominant auftreten wie in der Vorsaison Werder Bremen oder Schalke 04, bietet sich für einen mittlerweile erfahrenen Zweitliga-Klub wie Holstein Kiel die Chance, an der Spitze mitzumischen – und vielleicht sogar noch mehr. Das gilt aber auch für andere Klubs.“

Freundschaftliche Kontakte ruhen am Sonnabend für 90 Minuten

Aus seiner „schönen Zeit in Kiel“ habe er, so Wohlgemuth weiter, noch immer „freundschaftliche Kontakte zum Norden“. Die aber müssen am Sonnabend naturgemäß für mindestens 90 Minuten ruhen. Nicht nur, aber eben auch wegen der Erinnerung an das etwas überraschende 1:2 der Ostwestfalen im September der vergangenen Serie auf heimischem Terrain. Revanchegelüste? „Fakt ist, wir haben mit der Heimniederlage im Vorjahr nach dem achten Spieltag schon einmal die Tabellenspitze hergeben müssen. Das aber liegt rund elf Monate zurück. Am Sonnabend ist eine neue Situation in einer neuen Saison. Aber natürlich würden wir jetzt gerne das Ergebnis korrigieren. Auch ohne spezielle Revanchegelüste.“

SC Paderborn gegen Holstein – ein Duell mit Top-Spiel-Charakter? Wohlgemuth relativiert: „Das ergibt sich aus der Tabelle. Wir sind Erster, Holstein ist Fünfter. Der Begriff ‚Top-Spiel’ stört natürlich nicht, besitzt aber nur sehr geringe Aussagekraft zu diesem Saisonzeitpunkt. Wir müssen erstmal schauen, wie sich die Situation im kommenden Frühjahr darstellt. Erst dann lassen sich Tendenzen realistisch ableiten.“

Eines aber scheint beim Aufeinandertreffen dieser Vereine nach den Erfahrungen der Vergangenheit garantiert: Tempo, Tricks und (hoffentlich) tolle Tore. Es muss ja nicht gleich abgehen wie am Abend des 9. November 2018, als ein 4:4-Spektakel die Zuschauer an der Pader verzückte. Damals, als Fabian Wohlgemuth noch zusammen mit Ex-Trainer Tim Walter die sportlichen Geschicke in Kiel bestimmte.