﻿Sechs Zusagen: SC Rönnau 74 stellt den Spielerkader breiter auf

Klein Rönnau. Die Fußballer des SC Rönnau 74 haben die Verbandsliga-Saison in der Südwest-Staffel auf Rang fünf abgeschlossen. Eine Platzierung, mit der die Verantwortlichen zufrieden sind. „Bei unseren ganzen Ausfällen während der Saison ist dieses Abschneiden in Ordnung“, erklärte Ligaobmann Thorsten Krämer, der gemeinsam mit Trainer Sören Warnick für die nächste Saison an einem größeren Kader bastelt.

Erfolgreich. Bereits jetzt stehen sechs Zugänge fest. „Ein, zwei Spieler sind noch im Gespräch“, verriet Krämer. Die Torflaute des SC Rönnau 74 mit nur 45 Treffern – sogar Absteiger Leezener SC (52) erzielte mehr – soll Adrian Rupsch beenden.

Adrian Rupsch endlich spielberechtigt

Der Angreifer trainiert bereits seit dem Winter mit, musste aber eine sechsmonatige Wechselsperre absitzen, weil seinem Ex-Klub TuS Aumühle ein Formfehler bei der Abmeldung beim Hamburger Fußballverband unterlaufen war.

Torge Schöning will nach einer einjährigen Fußballpause wieder angreifen. Der 20-jährige Leon Johannsen, der vom Kreisligisten SV Schackendorf ans Plöner Eck wechselt, will sich eine Liga höher versuchen.

Mirko Schultz bringt viel Erfahrung mit

Höherklassig im Einsatz ist seit Jahren Mirco Schultz. Für den SV Schackendorf und zuletzt für den TuS Hartenholm bringt er es auf 85 Einsätze in der Oberliga- und Landesliga.

Neu im Kader ist auch der A-Jugendliche Jasper Fredrich. Ebuka Obimdike wird vom SC Rönnau ebenfalls als Zugang geführt, obwohl er am Ende der Punktrunde 2022/23 bereits die ersten Kurzeinsätze absolviert hat.

KN