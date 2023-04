﻿SC Rönnau 74 spielt trotz Verletzungspech stabile Verbandsliga-Saison

Klein Rönnau. Das 0:0 im Flutlichtspiel am Gründonnerstag beim Verbandsliga-Spitzenreiter SV Todesfelde II war für die Fußballer vom SC Rönnau 74 ein Achtungserfolg. Ein Spieler des Tabellensechsten bezahlte den Punktgewinn allerdings teuer: Janik Rothbrust zog sich bei einem Zusammenprall eine Kopfverletzung zu. Auf den Abtransport ins Krankenhaus folgte die Diagnose: Rothbrust brach sich das Stirnbein und musste operiert werden.

„Janik geht es mittlerweile besser, er wurde bereits aus der Klinik entlassen“, freut sich SCR-Trainer Sören Warnick. „So eine Verletzung habe ich noch nie erlebt. Zum Glück war unser Vorstandsmitglied Chris Leonelli vor Ort, der sich auskennt und sofort Erste Hilfe geleistet hat.“

SC Rönnau 74 muss immer wieder Spieler ersetzen

Rothbrust ist nicht der einzige Spieler, auf den Warnick verzichten muss: „Langwierige Verletzungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Die Wunschelf, die Co-Trainer Niklas Bibo und ich im Kopf haben, konnten wir nie aufbieten, und wir werden es auch in den letzten Spielen dieser Punktrunde nicht können.“ Warnick lobt seine gebeutelte Mannschaft: „Es ist eine starke Leistung, dass wir trotz all der Probleme eine stabile Saison spielen.“

Tilly für Andre zwischen den Rönnauer Pfosten

Eine Schambeinentzündung zwingt Abwehrchef Lennard Koth zu einer Pause. Lasse Möller laboriert immer noch an einer Bänderverletzung, die er sich bei einem Hallenturnier zugezogen hat. Torwart Jan Hendrik Andre hat sich die Hand gebrochen und wird von Thore Tilly ersetzt, der seine Aufgabe beim 0:0 in Todesfelde überzeugend erfüllt hat.

Am Sonnabend wird einiges an Arbeit auf Tilly und seine Vorderleute zukommen. Der Tabellendritte SSC Phoenix Kisdorf gastiert ab 14 Uhr auf dem Platz am Haus Rönnau. Im Hinspiel führten die Rönnauer lange mit 1:0, verpassten es, den Vorsprung auszubauen und wurden dafür in der Schlussphase mit zwei Gegentoren bestraft.