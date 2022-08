﻿Schach: Doppelbauer-Asse schnappen sich U 14-Gold

Der SK Doppelbauer ist deutscher Mannschaftsmeister in der Altersklasse U 14. Das Quartett von der Förde setzte sich in Willingen mit sechs Siegen in sieben Runden an die Spitze des Feldes und schnappte sich so Gold.

Willingen. Auf der deutschen Schach-Landkarte leuchtet es mal wieder ganz oben im Norden. Bei den deutschen U 14-Vereinsmeisterschaften in Willingen sicherte sich der SK Doppelbauer Kiel den Titel. Nach dem U 16-Titel 2014 stehen die königlichen Nachwuchs-Asse aus der Landeshauptstadt wieder ganz oben auf dem Treppchen. „Dieser Erfolg auf nationaler Ebene zeigt, dass wir mit der Jugendarbeit im Verein auf dem richtigen Weg sind“, resümierte ein zufriedener SK-Coach Thomas Böhm.

Als Vierter bei den norddeutschen Titelkämpfen im September in Magdeburg hatte Doppelbauer das DM-Ticket gelöst. In Willingen gingen Katerina (14) und Alexander Bräutigam (12), Levi Malinowsky (12) und Bjarne Vollbehr (14) – mittlerweile im Wertungsranking stark verbessert – von der Spitze der Setzliste ins Rennen der 20 Konkurrenten, kassierten gegen die Barnimer Schachfreunde allerdings einen 1,5:2,5-Dämpfer zum Auftakt. Was folgte, waren sechs Siege in Folge, darunter im abschließenden Duell mit dem Hamburger SK ein 3:1, das schließlich mit zwölf Mannschaftspunkten den Titelgewinn vor dem SC Empor Berlin (10) und Hamburg (9) bedeutete. Eine perfekte Turnierleistung mit sieben Siegen in sieben Partien zeigte Bjarne Vollbehr. „Für mich als Trainer war es eine pure Freude, mitanzusehen, wie viel Ehrgeiz und Disziplin die Kids in diesem Turnier aufgebracht hatten“, sagte Teamcoach Thomas Böhm.

Die weibliche U 20-Auswahl des SK Doppelbauer (Platz fünf) sowie die männliche U 20 (Platz neun) rundeten das gute Kieler Abschneiden bei den aus 2021 nachgeholten deutschen Meisterschaften ab.