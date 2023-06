﻿Muss Holstein Kiel um Steven Skrzybski bangen? Das sagt Uwe Stöver

Kiel. Holstein Kiel bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit. Nach der offiziellen Verpflichtung des serbischen Nationalspielers Marko Ivezić (Vertrag bis 2027) soll zeitnah der japanische Nationalstürmer Shuto Machino (wir berichteten) bei den Störchen vorgestellt werden. Zeitgleich wird Kwasi „Otschi“ Wriedt die Störche in Richtung VfL Osnabrück verlassen.

Eine Meldung des „Kicker“ versetzte die Fans der KSV in dieser Woche zusätzlich in Alarmbereitschaft. Laut dem Fachmagazin soll sich Bundesliga-Absteiger Schalke 04 mit einer Rückholaktion von Steven Skrzybski nach Gelsenkirchen beschäftigen. In dem Bericht heißt es, bei den Königsblauen diskutiere man intern über eine mögliche Verpflichtung. Eine Meldung, die die KSV-Anhänger aufhorchen lassen dürfte.

Skrzybski hinterlegte bei Holstein Kiel keinen Wechselwunsch

Der 30-jährige gebürtige Berliner war mit 15 Toren und sieben Vorlagen in der abgelaufenen Spielzeit bester Torjäger der Störche. Mit Fabian Reese (Elf Tore, zehn Vorlagen) verließ kürzlich bereits Holsteins zweitbester Torjäger den Klub. Zudem befindet sich der Störche-Kader im Umbruch. Bricht mit Skrzybski eine weitere konstante Säule weg, würde das die KSV-Offensive empfindlich treffen.

Skrzybski habe bei seinem Klub bisher keinen Wechselwunsch hinterlegt, bestätigte KSV-Sportchef Uwe Stöver auf Nachfrage. Und Holsteins Geschäftsführer Sport betont: „Fakt ist, wir haben weder eine Anfrage noch ein konkretes Angebot auf dem Tisch.“ Aber das kann noch kommen.

In den vergangenen Wochen und Monaten betonten sowohl Sportchef Stöver als auch Trainer Marcel Rapp immer wieder die Wichtigkeit Skrzybskis für die KSV. „Steven Skrzybski gehörte in der vergangenen Saison ohne Frage zu unseren Leistungsträgern. Er hat mit seinen 15 Toren und sieben Assists einen großen Teil zum Erreichen unserer Ziele beigetragen und gerade auch in schwierigen Phasen auf und neben dem Platz Verantwortung übernommen“, lobte Stöver Skrzybski nun erneut. In Kiel weiß man, was man an Skrzybski hat.

Ganz ausgeschlossen scheint ein Wechsel des 30-Jährigen dennoch nicht, obwohl der Angreifer an der Förde noch einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024 besitzt. Ein Wechsel nach Schalke wäre für Skrzybski immerhin eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Schon zwischen 2018 und 2020 und 2020 bis 2021 schnürte der Familienvater seine Buffer für S04.

Bei „Twitter“ kursierte zudem das Gerücht, auch Hertha BSC habe Interesse an einer Skrzybski-Verpflichtung. Und: Der in der vergangenen Spielzeit beste Scorer der Störche sei einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt. Das kann noch ein heißer Transfer-Sommer für die Störche werden...

KN