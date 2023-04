﻿Schiri-Ärger im Spitzenspiel: THW Kiel spielt Remis gegen SC Magdeburg

Der THW Kiel schiebt sich in der Handball-Bundesliga wieder vor die Füchse Berlin an die Spitze. In einem hitzigen Spitzenspiel trennten sich die Zebras am Ostersonntag vom deutschen Meister SC Magdeburg mit 34:34 (18:21). Am Ende sorgten die Unparteiischen für erhitzte Kieler Gemüter.

Kiel. Die gute Nachricht am Ostersonntag: Der THW Kiel ist wieder Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Durch ein 34:34 (18:21) gegen den deutschen Meister SC Magdeburg schieben sich die Zebras wieder an den Füchsen Berlin vorbei auf Platz eins. Das Spitzenspiel bot alles, was das Handballherz begehrt und entließ zumindest die Kieler Protagonisten mit erhitzten Gemütern im emotionalen Rausch.

Die Wunderino-Arena ist ausverkauft – Steffen Weinhold fällt wieder aus

Handball am Ostersonntag – das fanden nicht alle Fans des Rekordmeisters gut. Ausverkauft ist die Wunderino-Arena mit 10 285 Zuschauern nichtsdestotrotz. Auf einer der blauen Sitzschalen sitzt leider auch Zebra Steffen Weinhold. Nach dessen Comeback-Spiel in Gummersbach war die Schulterverletzung des routinierten Linkshänders wieder aufgebrochen. Für das Spitzenspiel der Bundesliga reicht es für den 36-Jährigen nicht.

Dabei hatte sich Weinholds Positionskollege Harald Reinkind, der in dieser Saison über lange Phasen als Alleinunterhalter zu fungieren gezwungen war, so sehr über die Rückkehr seines Linkshänder-Gespannpartners gefreut. Vor dem Oster-Duell hatte der Norweger gesagt: „Ich merke es schon, dass ich so lange alleine war – man hat viele Spiele in den Beinen, hat ein paar Prellungen, und ich spüre große Vorfreude auf den Sommerurlaub.“ Eine Vorfreude, die mit diesem Ostersonntag im Hause Reinkind in Neu-Meimersdorf nicht kleiner geworden sein dürfte.

Ex-Zebra Gisli Kristjánsson von Beginn an „on fire“

Personelle Sorgen plagen allerdings auch den deutschen Meister. Doch immerhin – neben den Ausfällen von Omar Ingi Magnusson (Fersen-OP) und Magnus Saugstrup (Außenbandriss) gibt es keine weiteren. Auch Philipp Weber steht nach einer Gehirnerschütterung im SCM-Kader. Alles ist bestens eingerichtet für Hochgeschwindigkeitshandball der Extraklasse. Und für den steht auf Seiten der Gäste insbesondere Ex-Zebra Gisli Kristjánsson, der in den ersten Minuten regelrecht „on fire“ ist, mit drei Toren in Folge und einem Sahne-Kempa-Pass auf Kay Smits zum Magdeburger 6:4 glänzt (8.).

Kristjánsson und der Niederländer Smits halten die Kieler Deckung von Beginn an in Atem. THW-Trainer Filip Jicha („In der ersten Halbzeit hatten wir unglaubliche Probleme, konnten ihren Angriff nicht stoppen“) reagiert, bringt Sander Sagosen (10.), lässt Magnus Landin in der Deckung nach innen auf die Halbposition rücken. Noch kein Patentrezept, denn das Dynamite-Duo Kristjánsson/Smits bringt es bis zum 13:16 aus Kieler Sicht (23.) auf zwölf Tore, der Isländer glänzt zudem als Anspielgeber, während die Kieler im Angriff Schwerstarbeit verrichten müssen. Die SCM-Defensive mit Kalibern wie Christian O’Sullivan, Marko Bezjak und Oscar Bergendahl steht kompakt, packt in allen Bereichen heftig zu.

Die Arena kocht, zur Pause liegt der THW Kiel mit 18:21 hinten

Pfeifkonzert! Die Fans sind mit einigen Entscheidungen der Unparteiischen so gar nicht einverstanden, Hendrik Pekeler muss zum zweiten Mal auf die Strafbank (25.). Jetzt bedarf es eines „Emotional Leaders“ wie Patrick Wiencek – der Routinier wirft sich ins Getümmel, packt gegen seinen isländischen Ex-Kollegen Kristjánsson beherzt zu, peitscht die Zuschauer an. Ohne schmutzigen Kampf wird in dieser Partie nichts gehen. Petter Øverby verletzt sich an der Hand, muss raus, Sander Sagosen verpasst das leere Tore, noch ein Gisli-Kempa-Pass, 18:21 zur Pause. Alles drin, die Arena kocht.

... und kocht weiter und weiter. Denn jetzt spielt auch THW-Torwart Niklas Landin nach 15 Minuten in der Zuschauerrolle wieder mit, versaut Michael Damgaard die Quote, schnappt sich Würfe von Kristjánsson und Lucas Meister und bildet die Grundlage für die erste Kieler Führung des Spiels überhaupt (22:21/35.). „Plötzlich war das Momentum vielleicht sogar eher auf Seiten des THW. Wir konnten uns nicht mehr die hundertprozentigen Chancen erarbeiten“, wird SCM-Trainer Bennet Wiegert später resümieren.

Kristjánsson wird zum Kieler Feindbild

Als Gisli Kristjánsson nach einer seiner pfeilschnellen Aktionen eine Zeitstrafe gegen Patrick Wiencek fordert, bugsiert sich der Isländer in die Rolle des Feindbildes, wird fortan ausgepfiffen. „Ich fand das irgendwie geil“, sagt der 23-Jährige später und grinst. „Aber ich mag die Kieler Fans trotzdem noch.“ Die Kieler Führung hält durch Wundertore wie diesen einen Winkelkracher von Harald Reinkind (26:25/41.) bis zum 27:26 (43.). Und doch sieht der SCM beim 29:32 (52.) wieder wie der fast sichere Sieger aus, bestraft den ungestümen Sander Sagosen, der zu viel will, zu viel an sich reißt. Doch Landin-Paraden im Minutentakt halten die Zebras im Spiel.

Alles kocht und brodelt und zischt und pfeift weiter. Lukas Mertens bedient Kay Smits per Kempa-Anspiel (32:34/56.), Rune Dahmke und Sander Sagosen sorgen für den Ausgleich. Und dann ist es wieder der Norweger, dem eine Minute vor dem Schlusspfiff ein Stürmerfoul abgepfiffen wird. „Das war unglücklich“, sagt sein Trainer Filip Jicha. Der Tscheche verlässt nach einem letzten, im Zeitspiel abgepfiffenen Angriff des SCM wütend die Arena. „Alle haben heute alles gegeben. Fast alle“, sagt Jicha vieldeutig in Richtung der Schiedsrichter Sebastian Grobe und Adrian Kinzel aus Bochum. „Auf ein Spitzenspiel sollte man sich vorbereiten.“

Auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi äußert sich kritisch: „Man wünscht sich immer eine Linie, das ist ihnen (den Schiedsrichtern, d. Red.) heute nicht gut gelungen – gerade in den Stürmerfoul-Situationen wurde es sehr unterschiedlich gehandhabt.“ Irgendwann haben sich die Gemüter dann doch wieder beruhigt. „Ich denke, dass wir heute die Möglichkeit hatten, mehr als nur einen Punkt zu holen. 21 Gegentore in Halbzeit eins sind zu viel. Ich habe gemischte Gefühle.“

Die Trainer ziehen schließlich nach einem ereignisreichen Spitzenspiel angetan Bilanz. „Das war ein super Spiel – intensiv und kampfbetont. Es hat viel geboten, war ein Riesenkampf in der zweiten Halbzeit“, so Filip Jicha. Bennet Wiegert gerät ins Schwärmen: „Als normaler Handballfan hat man heute alles gesehen, was unsere Sportart ausmacht. Für uns Trainer war es eher aufregend und anstrengend. Hätte man mir vorher einen Punkt geboten, wäre ich Ostern zu Hause geblieben.“

Nordderby gegen die SG am 23. April

Am 23. April wartet das nächste „K.o.-Spiel“ (Jicha) gegen die SG Flensburg-Handewitt auf den THW Kiel. Der SCM steht am kommenden Wochenende im Final Four um den DHB-Pokal.