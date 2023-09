﻿Schleswig-Holstein-Triathlon bot perfekte Bedingungen zum Saisonende

Kiel. Das frühe Ostsee-Bad nahm am Sonntagmorgen vor Schilksee eine neue Wendung. Um 8.30 Uhr versammelte sich eine Schar in Neopren gekleideter Athleten am Strand und stürzte sich ins Wasser der Morgensonne entgegen. Ohne großes Aufsehen war das Startsignal zum VR-Banken Schleswig-Holstein-Triathlon erfolgt und 150 Einzelathleten und 15 Staffeln machten sich auf den Weg, um mit 1,5 km Schwimmen, 108 km Radfahren und 16 km Laufen das Land von Schilksee bis nach Husum zu durchqueren.

Mit dem Briefing im Olympiazentrum von Schilksee begann der Wettkampftag für die Ausdauer-Dreikämpfer. © Quelle: Karsten Freese

In lockerer Atmosphäre nahmen die Ausdauer-Dreikämpfer mit diesem Triathlon quer durch das Land von der Saison Abschied. Es gab für sie perfekte Bedingungen mit seichtem Wasser vor Schilksee, einer landschaftlich tollen Radstrecke, die in den Hüttener Bergen auch durch tief hängende Wolken führte, und einem luftigen Lauf auf dem Deich. Gelassenheit wurde bei diesem Wettkampf groß geschrieben. So blieb nach dem Schwimmen in der Wechselzone Zeit, um noch mal Sonnencreme aufzutragen und sich ein Küsschen für den Radkurs abzuholen.

Ausstieg aus dem Wasser: Zum Saisonabschluss wechselten die Athleten in aller Gelassenheit die Disziplinen. © Quelle: Karsten Freese

Frank Wechsel, Teilnehmer und Herausgeber des Magazins Triathlon, nutzte den Disziplinwechsel, um ein Video-Interview mit Organisator Bernd Lange zu führen. Und Siegmar Becker (57) hatte alle Ruhe, um sich auf die Radstrecke vorzubereiten. Er wartete auf Sohn Sören (31) und Tochter Judith (27). Die drei bestritten das Event gemeinsam. „Im Schwimmen bin ich schneller, die Radstrecke fahren wir zusammen mit wechselnder Führungsarbeit“, berichtete der Barmstedter, der vor zwölf Jahren mit dem Triathlon begonnen hatte und seine Kinder mitzog. Zur ersten Auflage des SH-Triathlons war das Trio schon mit dabei. „Im letzten Jahr sind Papa und ich nach einer Laufrunde ausgestiegen“, erzählte Judith, und Bruder Sören fügte an: „Jetzt wollen wir alle finishen.“

Sören, Judith und Siegmar Becker freuten sich vor dem Start auf das familiäre Triathlon-Erlebnis mit der gemeinsamen Radfahrt quer durch das Land. © Quelle: Karsten Freese

Zuerst im Ziel war die Staffel des SC Delphin aus Bad Schwartau nach 4:32 Stunden. Knapp unter fünf Stunden blieb Jonathan Schlichting als bester Einzelathlet. Der 24-Jährige war aus Thüringen angereist. „Ich habe per Zufall von dem Triathlon erfahren, fand die Idee klasse. Und wenn man dann über den Deich kommt und das Watt sieht – einfach super!“ Rundum zufrieden waren auch die Organisatoren. Das Wetter spielte ihnen in die Hände, auf dem gesamten Kurs lief alles glatt.

Sauber aufgereiht in der Wechselzone am Olympiazentrum warteten die High-Performance-Räder auf die Sportler. © Quelle: Karsten Freese

Und Familie Becker? „Wetter top, ein leichter Wind, perfekte Temperaturen und eine super Organisation“, so Judith, als sie nach 6:23 Stunden das Ziel mit Bruder und Vater überquerte. Siegmar Becker hatte sich zwar mit Krämpfen die zweite Laufrunde gespart, war aber auch zufrieden: „Es hat Spaß gemacht. Und man muss wissen, wann es genug ist. Ich soll ja morgen um 7 Uhr wieder zur Arbeit – und das im aufrechten Gang.“

