﻿Schleswig-Holsteins Crossläufer bei eisiger Kälte auf Titeljagd

Kaltenkirchen. Vor Beginn der Landesmeisterschaften im Crosslauf griffen Cheforganisator Jürgen Drümmer und sein Helferteam zur Schaufel. „Wir haben alle Maulwurfshügel platt gemacht, die wir auf der Strecke im Freizeitpark finden konnten. Die waren hart gefroren und echte Stolperfallen“, erzählte Zeitnehmerin Sylvia Schock lachend.

Die Aktiven hatten andere Probleme. Laufschuhe mit oder ohne Spikes? „Spikes geben auf gefrorenem Boden mehr Halt. Gerade wenn Eisplatten auf der Strecke sind“, erklärte der für den SC Rönnau 74 startende Dr. Michael Beyer, Vizemeister in der Altersklasse M 45.

Mit oder ohne Spikes?

„Es gibt ein paar tricky Stellen auf dem Kurs. Aber die kann man einfach umlaufen“, sagte Beyers Sohn Linus. „Außerdem habe ich keine alten Spikes, die man auf solch einem Kurs ablaufen könnte“, schob der 15-Jährige nach. Die Cross-Strecke im Kaltenkirchener Freizeitpark führt über einige Kies- und Schotterwege. Solch ein Untergrund ist der natürliche Feind der Spikes. Nachdem sie ihre Schuhwahl getroffen und, wie Linus Beyer, zumeist auf Spikes verzichtet hatten, galt es für die Leichtathleten, mit den Tücken des Kurses zu kämpfen.

Linus Beyer (SC Rönnau 74) gewann bei den Landesmeisterschaften im Crosslauf im Kaltenkirchener Freizeitpark die Altersklasse M15. © Quelle: Thomas Maibom

Die meisten hatten gut zu tun, den Kurs mit seinen herausfordernden Anstiegen und Abhängen zu bewältigen. „Mit meinem fünften Platz in der U 20 bin ich ja zufrieden. Aber meine Zeit von 14:48 Minuten für zwei Runden ist grauenvoll“, sagte Linus Beyer im Ziel.

So erging es vielen. „Beim Crosslauf kommt es nicht so sehr auf die Zeit an. Jeder Kurs hat seine eigene Charakteristik und ist nicht mit einem anderen zu vergleichen. Die Platzierung ist wichtiger“, sagte Jürgen Drümmer. Und da durfte sich Linus freuen. Im U 20-Rennen waren mit der U 20, U 18, M 15 und M 14 gleich vier Altersklassen zusammengelegt worden. Linus siegte in der M 15 und darf sich nun Landesmeister nennen.

Selektive Cross-Strecke

Der knapp zwei Kilometer lange Rundkurs wurde je nach Altersklasse zwei- bis fünfmal gelaufen. Bei fast allen Rennen zog sich das Feld schon auf der ersten, 1975 Meter langen Schleife weit auseinander. Nur bei der weiblichen U 20 nicht. Da liefen Fenna Wulf vom LAC Kronshagen und Sophia Dellien vom Kieler TB im Gleichschritt auf die zweite Runde. „Es ist immer ein Risiko, auf der ersten Runde alle abhängen zu wollen. Gibt man zu viel Gas und eine Konkurrentin kann mithalten, dann hat man möglicherweise keine Körner mehr, um einen Konter zu kontern“, sagte Wulf, die am Ende mit 50 Sekunden Vorsprung gewann. Ihren Rückstand konnte Dellien ganz einfach erklären: „Fenna kommt von der 3000 Meter-Strecke, ich von den 800 Metern. Ich war in der zweiten Runde ganz einfach platt.“

Erfolgreiche Doppelstarter

Ute Krause vom SC Itzehoe konnte nicht genug vom Rundkurs in Kaltenkirchen bekommen. „Das muss sich doch lohnen, wenn ich hierher fahre“, sagte die 56-Jährige. Sie startete erst auf der zwei Runden langen Mittelstrecke und lief anschließend auch die vier Runden auf der Langdistanz. Beim kürzeren Lauf gewann sie in ihrer Altersklasse W 55, beim langen Rennen kam sie 25 Sekunden nach Siegerin Ulrike Suttkus vom LTV Kiel-Ost ins Ziel.

Landesmeisterschaften im Crosslauf Landesmeister – Männer, Mittelstrecke: Robbin Rechenberg (SC Itzehoe); Langstrecke: Simon Müller (Tri-Sport Lübeck); Berit Mues (LC Kronshagen); Langstrecke: Svea Timm (LC Kronshagen). Männliche Jugend, U20: Patrick Hintze (SC Itzehoe); U18: Hauke Trost (LC Kronshagen); M15: Linus Beyer (SC Rönnau 74); U14: Bent Thomsen (PSV Eutin); Weibliche Jugend, U20: Laura Mählmann (SC Itzehoe); U18: Fenna Wulf (LC Kronshagen); W15: Hannah-Louisa Lohmann (SC Itzehoe); W14: Greta Amort (MTV Lübeck). Senioren – Langstrecke, M30: Hauke Timme (TSV Fahrdorf); M35: Benjamin Reuter (LC Kronshagen); M40: Petr Nadenicek (SG Athletico Büdelsdorf); M45: Frank Wichmann (SG Athletico Büdelsdorf); M50: Miguel Molero-Eichwein (Spiridon Schleswig); M55: Mathias Langer (Hamburger Laufladen); M60: Udo Naß (LG Neumünster); M65: Peter Massny (TSV Neustadt); M70 Dirk Wulff (SV Sülfeld). W30: Charleen Scharfschwerdt (Lübecker Marathon); W35: Tatjana Brandt (Borener SV); W40: Julia Gaußmann (Lübecker Marathon); W45: Karen Paysen (TSV Langenhorn); W50: Kirsten Sellmer (LG Flensburg); Ulrike Suttkus (LTV Kiel-Ost). Senioren – Mittelstrecke, M35: Martin Schlüter (SG Athletico Büdelsdorf); M40: Thomas Feddern (TH Eilbek); M45: Björn Nahnsen (SV Enge-Sande); M50: Miguel Molero-Eichwein (Spiridon Schleswig); M55: Mathias Langer (Hamburger Laufladen); M60: Udo Naß (LG Neumünster); M65: Peter Massny (TSV Neustadt); M75: Karlheinz Redecker (Ahrensburger TSV). W30: Mareike Nissen (AMTV Hamburg); W35: Chrstine Brandt (RA Lübeck); W40: Stefanie Annika Wasmundt (SC Itzehoe); W45: Christine Dörcher (LTV Kiel-Ost); W50: Bettina Lange (TSV Bargeteheide); W55: Ute Krause (SC Itzehoe).

Miguel Molero-Eichwein (M 50) von Spiridon Schleswig, Mathias Langer (M 55) vom Hamburger Laufladen, Udo Naß (M 60) von der LG Neumünster und Peter Massny (M 65) vom TSV Neustadt gelang es, Mittel- und Langstrecke gewinnen.

Erkältungswelle stoppt viele Läufer

Rund 150 Aktive nahmen an den Titelkämpfen teil. „Leider sind rund 30 Prozent der Gemeldeten nicht gestartet“, bedauert Drümmer, der die grassierende Erkältungswelle als Ursache für das Fehlen vermutete. Erleichtert waren die Organisatoren, dass es abgesehen von ein paar muskulären Problemen keine Verletzungen gab.

Und dass sich Wilhelm Tell diesmal beeilt hatte. Der rüstige Senior Jahrgang 1944 von der LG Elmshorn wurde zwar Letzter im Mittelstreckenrennen der Senioren M 50 bis M 80. Aber im Gegensatz zu den offenen Kreismeisterschaften, als er mit 20 Minuten Rückstand auf den Vorletzten ins Ziel kam, waren es diesmal nur sieben Minuten. „Deswegen konnten wir unseren Zeitplan prima einhalten“, lobte Sylvia Schock den 78-Jährigen.

Von Thomas Maibom