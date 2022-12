Ho ho ho! Weihnachten steht vor der Tür, aber die Bescherung wurde dem THW Kiel mit der historischen 13-Tore-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt gründlich verhagelt. Dabei hatte der Jahresendspurt in Aalborg so vielversprechend begonnen. Nichtsdestotrotz: Es ist doch gar nichts passiert: Der THW Kiel hat am Donnerstag die Chance, das Pokal-Viertelfinale zu erreichen, liegt in der Bundesliga nur einen Punkt schlechter als die Konkurrenz. Frohe Weihnachten!

Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie den Weihnachtsklassiker „Schöne Bescherung“ mit Chevy Chase als Clark Griswold? Was harmlos mit dem Kauf eines Weihnachtsbaumes beginnt, endet im Chaos. Die Katze wird gegrillt, der Baum brennt, die Klärgrube explodiert. Ein Fest! Keine Sorge, alle Katzen, von denen ich weiß, leben noch in voller Pracht. Doch auch beim THW Kiel haben sich dunkle Schatten auf die Vorweihnachtsfreude im weißen schleswig-holsteinischen Winter Wonderland gelegt. Das 23:36-Desaster bei der SG Flensburg-Handewitt war immerhin historisch. Derby Nummer 107 sorgte für die höchste Niederlage des THW Kiel aller Zeiten in einem Duell der Landesrivalen. Schöne Bescherung!

Das kam überraschend, war doch der Aufwärtstrend der Zebras ein frappierender. Das 30:26 in Aalborg sorgte für einen versöhnlichen Jahresabschluss in der Königsklasse. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) wollen die Schützlinge von Cheftrainer Filip Jicha bei der SG BBM Bietigheim das Viertelfinale im DHB-Pokal erreichen. Als Tabellenführer in der Handball-Bundesliga zu überwintern? Das hätte ein Funkeln in alle Zebraaugen unter dem Weihnachtsbaum gezaubert. Doch der hellste Stern am Firmament sind wieder die Füchse Berlin, die bislang - ebenso wie der SC Magdeburg - nur fünf Minuspunkte auf ihrem Konto verbuchen mussten. Der THW Kiel hat sechs. So richtig viel ist in Flensburg also nicht passiert. Oder?

Noch am Dienstag konnte Filip Jicha „die große Enttäuschung in den Augen“ seiner Spieler sehen. Diesen Eintrag in die Geschichtsbücher hätten sich Kapitän Domagoj Duvnjak, Superstar Sander Sagosen und Co. gern erspart. Der Baum brennt im Lager des deutschen Rekordmeisters trotzdem nicht. Verletzte, Kranke, geringe Regeneration - Gründe für eine Niederlage gibt‘s genug. Und auch wenn diese bei der SG durchaus deftiger als nach Kieler Geschmack ausfiel, gab es auch in Flensburg nur zwei Punkte zu verlieren.

Und gute Nachrichten machten in den letzten Tagen dennoch die Runde. Nehmen wir den 18-jährigen Youngster Henri Pabst, der mit einer solchen Chuzpe in Aalborg auf sich aufmerksam machte und seine beiden ersten Treffer in der Champions League erzielte. Oder die Wahl zu Schleswig-Holsteins Sportlern des Jahres, bei der der THW Kiel das Voting zur „Mannschaft des Jahres“ für sich entscheiden konnte. Schöne Bescherung!

Es ist eben doch alles gar nicht so schlimm. Nach dem Pokalspiel im Schwabenland dürfen die Zebras ein kurzes Weihnachten mit ihren Liebsten feiern. Und wenn Torwart Niklas Landin am Weihnachtsabend beim traditionellen dänischen Milchreis „Risalamande“ die einzige im Milchreis versteckte ganze Mandel in seinem Schüsselchen findet, bekommt der Welthandballer, den es im kommenden Sommer nach Aalborg zieht, ein Extrageschenk.

Ho ho ho! Am zweiten Weihnachtstag dann gastiert um 20 Uhr GWD Minden in der Kieler Wunderino-Arena. Haben Sie schon alle Geschenke? Ich empfehle: eine Eintrittskarte für das Minden-Spiel und einen Weihnachtsfilm-Klassiker. Ich wüsste da einen. Dann wird‘s auch wirklich eine ... schöne Bescherung!

Ich wünsche Ihnen ruhige, besinnliche und sportliche Weihnachtstage. Genießen Sie die Zeit, passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf und kommen Sie gut in ein hoffentlich gesundes Jahr 2023!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

P.S. Ab sofort stehen auch wieder die Kieler Sportlerin und der Kieler Sportler sowie die Überraschung des Jahres zur Wahl. Zwei Zebras sind auch unter den Nominierten! Direkt zur Wahl gelangen Sie hier.

Zitat der Woche

Rune ist ein ,Emotional Leader’. Und er deckt sehr gut. Ich kenne weltweit nicht viele, die das besser machen. Er hilft uns so sehr, immer wieder. Filip Jicha THW-Cheftrainer, über seinen Linksaußen Rune Dahmke, der auf eine Nominierung für die Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Polen und Schweden hofft.

Statistik der Woche

28,63 Prozent der Stimmen fielen bei der Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ in Schleswig-Holstein auf den THW Kiel. Die Beachvolleyballer Momme Lorenz und Hennes Nissen (20,44 Prozent) sowie die Fußballer von Holstein Kiel (19,54 Prozent) landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Geschichte der Woche

Lesenswert

