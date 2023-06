﻿Schrabisch: Suchsdorfer SV geht nicht chancenlos in 2. Tennis-Bundesliga

Kiel. Vor zwei Jahren stieg der Suchsdorfer SV sang- und klanglos aus der 2. Tennis-Bundesliga ab. Jetzt kehren die SSV-Cracks zurück. Los geht es am 9. Juli mit einem Auswärtsspiel beim Tennis-Club Ohligs 1914 in Solingen. SSV-Teamkapitän Christoph Schrabisch über die Ziele, deutsche Nachwuchsspieler und wirtschaftliche Voraussetzungen.

Der Suchsdorfer SV unternimmt einen weiteren Anlauf in der 2. Bundesliga. Was ist anders als vor zwei Jahren?

Christoph Schrabisch: Damals mussten aufgrund der Aufstockung infolge der Corona-Pandemie vier von zehn Teams absteigen. Im Sommer 2023 gibt es im schlechtesten Fall zwei Absteiger. Zudem konnten wir das Team gezielt verstärken.

Junge Spieler können sich beim SSV auf hohem Niveau präsentieren

Suchsdorf muss stets um Sponsoren kämpfen und kann die stärksten Spieler in der Regel nicht lange an sich binden. Wie ist es dennoch möglich, das Niveau in den letzten zehn Jahren konstant hochzuhalten?

Wirtschaftlich hat sich kaum etwas geändert. Spielerverträge können wir auch weiterhin nicht abschließen. Wir müssen uns nach dem Turnierplan der Spieler richten. Steht einer am Wochenende im Finale, wird er uns sonntags fehlen. Aber wir haben ein stabiles Umfeld, ein treues Stammpublikum und sind deutschlandweit der einzige Verein mit drei Mannschaften zwischen zweiter und vierter Liga. Viele aufstrebende Spieler können sich bei uns auf hohem Niveau präsentieren.

Welche Argumente kann der SSV ins Feld führen, um sich dennoch zu verstärken?

Wir punkten damit, dass Spieler wie Franzose Arthur Rinderknech, der Schwede Andre Göransson oder der Finne Harri Heliövaara, die anschließend in die Weltspitze vorstießen, bei uns ihre ersten Punktspiele in Deutschland bestritten haben.

Welche deutschen Spieler werden wir in der Saison beim SSV sehen und warum sind es zumeist so wenige?

Lewie Lane ist gesetzt. Er ist stets in der Lage, auch höher eingeschätzte Spieler zu besiegen. Noel Larwig präsentiert sich zurzeit in guter Form. Weitere deutsche Spieler werden bei uns in der zweiten und dritten Mannschaft zum Zug kommen, die beide in der vierthöchsten Liga (Anm. d. Red., Nordliga) antreten. Sie können dort wertvolle Erfahrungen sammeln. Wir versuchen stets, eigene Nachwuchsleute zu entwickeln und geben ihnen die nötige Zeit.

Welche Probleme tauchen dabei auf?

Viele junge deutsche Spieler, denen durch ihre Berater suggeriert wird, sie stünden bald unter den Top 500 in der Welt, fühlen sich schnell überqualifiziert für Teams wie den SSV. Spieler, die desillusioniert nur noch ein paar Euro abkassieren wollen, sind für unsere Ambitionen hingegen uninteressant.

Suchsdorfer SV ist wettbewerbsfähiger als noch vor zwei Jahren

Welchen Rat würden Sie jungen deutschen Talenten beim SSV geben?

Respekt vor den Anforderungen von Matches im Erwachsenenbereich und die Fähigkeit zur Selbstkritik. Mit 16 oder 17 Jahren in der vierten Liga bei den Erwachsenen spielen zu können, ist ein Privileg, das vielen anderen verwehrt bleibt und die beste Voraussetzung, um sich früh an die Anforderungen der höchsten Spielklasse gewöhnen zu können.

Hat der SSV denn eine realistische Chance auf den Klassenerhalt?

Wir sind nicht chancenlos. Müssen aber in den entscheidenden Spielen abliefern. Wir sind wettbewerbsfähiger als vor zwei Jahren. Die Aufstiegsfavoriten Krefeld und Köln sind mit Sicherheit nicht unsere Kragenweite.

