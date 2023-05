﻿Staffellauf: Städtisches Gymnasium und Grundschule Leezen nach Helgoland

Bad Segeberg. Die Laufmannschaft des Städtischen Gymnasiums aus Bad Segeberg und das Team der Grundschule Leezen werden den Kreis Segeberg beim landesweiten Höhepunkt des Schulsportjahres vertreten. Beim 20. Kreisentscheid des Staffelmarathons am Großen Segeberger See legten die beiden Vertretungen, die je aus drei Mädchen und Jungen, einer Lehrkraft und einem Elternteil bestanden, die 42,195 Kilometer am schnellsten zurück und qualifizierten sich für das Landesfinale am 16. und 17. Juni auf der Hochsee-Insel Helgoland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bürgermeister Toni Köppen gibt Startschuss

Bei schönstem Frühlingswetter schickte Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen die Laufenden der acht Grundschulteams (2011 und jünger) und der sechs Mannschaften der weiterführenden Schulen auf die circa 4,2 Kilometer lange Rundstrecke an der Ufer-Promenade entlang.

Staffelmarathon erstmals am Vormittag

„Nachdem wir den Termin erstmals auf einen Vormittag gelegt haben, hatte ich auf ein paar mehr startende Mannschaften gehofft“, sagte Segebergs Kreis-Schulsport-Beauftragter Lars Moeller, der in der Vor-Corona-Zeit noch 20 Teams oder mehr bei diesem beliebten Event begrüßen konnte. „Aber im Vergleich zu den anderen Kreisen sind wir mit unserer Teilnehmerzahl noch ganz weit vorne.“ Wovon die Grundschule Falkenberg aus Norderstedt profitieren könnte. Sollte das Land einen weiteren Startplatz an den Kreis Segeberg vergeben, würde das drittschnellste Team nachrücken und ebenfalls nach Helgoland reisen dürfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Städtisches Gymnasium Titelverteidiger

Für das Teams der Bad Segeberger Schule, für die Lars Moeller, mehrfacher Deutscher Seniorenmeister über die Mittel- und Langstrecke, jahrelang selbst gelaufen ist, war Helgoland in der Vergangenheit stets eine Reise wert. Zuletzt triumphierte das Städtische Gymnasium sechs Mal in Folge auf dem Nordsee-Eiland.

Gianluca Lombardino läuft Streckenrekord

Und auch in diesem Jahr stehen die Chancen gut, wieder ganz vorne zu landen. Dies bewies das Team um Lehrkraft Jens Grundmann am Großen Segeberger See eindrucksvoll. Wobei Schüler Gianluca Lombardino besonders hervorstach. „Er hat einen neuen Einzel-Streckenrekord aufgestellt“, lobte Moeller. Lombardino benötigte für die 4,2 Kilometer ganze 16,58 Minuten, was sogar Lauf-As Moeller ein dickes Kompliment abrang: „Eine bärenstarke Leistung.“