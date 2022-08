﻿Schwere Verletzungen: Kiel Baltic Hurricanes mit dezimiertem Zieleinlauf in der GFL

Eine chaotische Saison in der German Football League ist für die Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend mit einem weiteren Rückschlag zu Ende gegangen. Bei der für den zuvor schon zementierten vorletzten Tabellenplatz irrelevanten 19:52-Niederlage gegen die New Yorker Lions verloren die Canes zwei ihrer Team Captains durch Verletzungen.

Kiel. Schon von Beginn des letzten Saisonspiels der Kiel Baltic Hurricanes fehlte ein weiterer wichtiger Akteur: Headcoach Timo Zorn musste mit Corona-Infektion zu Hause bleiben, an seiner Stelle übernahmen die Koordinatoren Carsten Dohm und Timothy Speckman die Gesamtverantwortung.

Die Special Teams aber, die Zorn organisiert, präsentierten sich fehleranfällig. Ein geblockter Punt von Benedikt Englmann führte zum frühen Rückstand, ein weiterer sorgte nach der Pause dafür, dass die Kieler endgültig abreißen ließen. Dazwischen ein Interception Return über 55 Yards zur zwischenzeitlichen 38:13-Führung der Gäste, die sich mit dem Sieg Platz zwei in der Nord-Staffel sicherten und mit dem Ziel German Bowl in die Play-offs gehen.

Pech im letzten Saisonspiel: Achillessehnenriss bei Benedikt Englmann

Die waren für die Kieler in dieser Spielzeit, obwohl ursprünglich anvisiert, zum vierten Mal in Folge unerreichbar. Auch zum Saison-Abschluss, den sie mit über 1500 vornehmlich in Weiß gekleideten Fans im Kilia-Stadion begingen, wackelte das Konstrukt. Ohne Zorn, ohne Abwehrchef Robert Revils (gesperrt), ab dem zweiten Quarter auch ohne Jan-Niklas Makoben, der mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ins Krankenhaus musste.

Dafür mit einem gut auf die Kieler Laufspiel-Waffe eingestellten gegnerischen Defense. Hatten die Canes nach einer Interception duch CJ Davis zunächst per Englmann-Touchdown fast den Ausgleich geschafft (den Extrapunkt ließen sie bei allen drei Gelegenheiten liegen), brachten sie sich mit Fehlern zu Beginn des zweiten Quarters wieder aus dem Rhythmus. Quarterback Henrik Wolk zirkelte den Ball direkt in die Arme des Lions-Linebackers David Müller. Der Auftakt vom 6:21-Rückstand. „Wir haben uns stark selbst limitiert“, musste Coach Dohm nach dem Spiel zugeben. Zwar verkürzte Englmann vor der Pause noch auf 13:21, anschließend aber traf auch Team Captain Nummer zwei das Verletzungspech: Achillessehnenriss.

Hurricanes hoffen auf Kontinuität im Kader

Nun hatten die Canes noch weniger dagegenzusetzen – bis Runningback Lorenz Rotermund mit dem letzten Touchdown der Partie zum 19:52 zumindest für so etwas wie ein versöhnliches Ende sorgte. Die Lions gaben ihren Segen dafür, indem sie ihren letzten Drive nicht mit voller Konsequenz ausspielten.

„Das heute war schon der erste Teil der Vorbereitung auf die nächste Saison“, sagte Dohm, der im letzten Quarter sowohl den nun nach Rumänien weiterziehenden Backup-Quarterback Jake Schimenz als auch einige Youngster einsetzte. Kommendes Jahr wollen die Kieler „nicht wieder bei Null anfangen“ (Dohm), sondern hoffen auf Kontinuität in Kader und Trainerstab.

Zunächst fiel es den Spielern schwer, die gerade erst beendete Saison zu analysieren, in deren ersten Hälfte sie ihren Abwehrchef verloren, den US-Quarterback nach Hause schickten, sich schließlich mit Logan Moragene und Robert Revils so verstärkten, dass sich die Zeit nach der Sommerpause laut Fritjof Richter „anfühlte wie eine neue Saison. Ich könnte jetzt gut noch drei weitere Spiele machen“.

Das gallische Canes-Dorf ist auf der Suche nach dem Zaubertrank

Ohne die drei Verlustpunkte aus den ersten beiden Partien in Braunschweig (14:14) und Dresden (6:15), die die Kieler „hätten gewinnen müssen“ (Dohm), wären die Play-offs trotz jungem Kader drin gewesen. „Viele Spieler haben in dieser Saison einen großen Entwicklungssprung gemacht“, sagt Defensive Lineman Simon Wilken. „Aber nicht alle. Und bei einigen kam er vielleicht zu spät.“

Kiel Baltic Hurricanes – New Yorker Lions (6:7/7:14/0:24/6:7) 1. Quarter 0:7 Brown, 15-Yard-Lauf nach geblocktem Punt, PAT Jeckstadt. 6:7 Englmann, 19-Yard-Pass Wolk, PAT failed. 2. Quarter 6:14 Seck, 32-Yard-Pass Scharnbacher, PAT Jeckstadt. 6:21 Abedi-Bawa, 1-Yard-Lauf, PAT Jeckstadt. 13:21 Sengstacke, 15-Yard-Pass Wolk, PAT Englmann 3. Quarter 13:24 Jeckstadt, 27-Yards-Field-Goal. 13:31 Bogdann 16-Yards-Pass Scharnbacher, PAT Jeckstadt 13:38 Brown, 55-Yard-Interception-Return, PAT Jeckstadt. 13:45 Brown Gesellnsetter, Blocker Punt Fumble Return, PAT Jeckstadt. 4. Quarter 13:52 McCants, 5-Yard-Lauf, PAT Jeckstadt 19:52 Rotermund, 32-Yard-Lauf, PAT failed.

Dennoch sind die Canes frohen Mutes mit ihrem „gallischen Dorf“ (Wilken) nächstes Jahr eine größere Rolle in der GFL spielen zu können. „Wir brauchen nur noch einen Miraculix“, ergänzt Richter. Immerhin: Die Chancen, dass die US-amerikanischen Zauberer noch einmal zurückkehren und damit zur gewünschten Kontinuität beitragen würden, scheinen gar nicht so klein. Nach Logan Moragne (Wir haben noch nicht gesprochen, aber wenn ich die Gelegenheit bekomme, sehr gerne!“) sagte am Sonnabend auch Robert Revils: „Ich habe hier ja gerade erst angefangen. Jetzt würde ich gerne noch mal eine ganze Saison in Kiel erleben.“

Die Spielzeit 2022, sie geht als irgendwie unvollendete in die Hurricanes-Annalen ein. Vielleicht war sie aber auch ein weiterer Schritt in Richtung Wende. Auflösungserscheinungen kündigten sich trotz der enttäuschenden Platzierung jedenfalls noch nicht an. „Wir haben hier noch eine Aufgabe zu erledigen“, kündigte Wilken an.