﻿In Potsdam: Scott soll Kiel Baltic Hurricanes in Schwung bringen

Kiel. Die Saison in der German Football League (GFL) ist für die Kiel Baltic Hurricanes erst zwei Spiele alt, dennoch türmen sich schon die Verletzungssorgen. „Es sind unglaublich viele angeschlagen“, sagt Headcoach Timo Zorn vor der Reise zu den Potsdam Royals (Kickoff am Sonnabend, 16 Uhr).

Unter anderem wird Wide Receiver Michel Peschel den Wirbelstürmen in Potsdam fehlen. Auch hinter dem Einsatz von Julian Kaminski, vor zwei Wochen gegen die New Yorker Lions im Starting Lineup der Defense, steht ein dickes Fragezeichen.

Kaleb Scott soll die Offense der Kiel Baltic Hurricanes in Schwung bringen

Auf der Suche nach einem Rhythmus, um in die Saison zu finden, müssen die Kieler also improvisieren. So packt Jan Köpke, nach Ende seiner Spielerkarriere als Coach für die Defensive Backs zuständig, doch noch einmal seine Sporttasche, um in Potsdam im Notfall als Cornerback zur Verfügung zu stehen. Und weil Quarterback Kaleb Scott nach auskurierter Rippenprellung wieder zur Verfügung steht, könnte sein Positionskollege Henrik Wolk dort Peschels Passempfänger-Job übernehmen.

Kanadier Scott soll indes das bisher extrem fehlerhafte Offensivspiel in Gang bringen. Mit nur 182,5 überbrückten Yards pro Spiel sind die Canes nach ihren Niederlagen in Paderborn und gegen Nord-Tabellenführer Braunschweig das schlechteste Angriffsteam der Liga.

„Meine Erwartungshaltung ist, dass wir in der Offense besser in Tritt kommen und nicht so viele Turnovers, sondern mehr First Downs produzieren“, formuliert Zorn das Ziel für den Auftritt beim Tabellenzweiten.

Potsdam hat ein Tacklemonster in der Defensive

Genau wie Braunschweig haben die Royals bisher keinen Punkt abgegeben, setzten sich zuletzt im Lokalderby bei den Berlin Rebels mit 21:6 durch. Offensiv hatten sie bisher vor allem mit ihrem Laufspiel über Runningback Gennadyi Adams Erfolg. „Potsdam spielt sehr schnell und sehr sicher in seinem System“, sagt Zorn. In der Defense warnt er besonders vor Defensive Tackle Ikeem Allen. „Er ist unglaublich agil und physisch.“

Angesichts dieser Zahlen reisen die dezimierten Kieler als Underdog nach Brandenburg und wollen sich vom derzeit letzten Tabellenplatz nicht verunsichern lassen. „Wir stehen nicht da, wo wir zu diesem Zeitpunkt stehen wollten“, gibt Zorn zu. „Aber die Teams hatten so unterschiedlich viele Spiele, und wir haben noch zehn vor uns.“ Der volle Fokus gelte nun Potsdam. „Wir wollen die guten Sachen in unserem Spiel weiter ausbauen.“

KN