Nach erfolgreichen Norddeutschen Meisterschaften reist ein Sextett aus den Kieler Vereinen zu den nationalen Titelkämpfen der Leichtathleten. Die Wellingdorferin Julia Heinzel hat für die Sprintstrecken über 100 Meter und 200 Meter gemeldet.

Kiel. Für die Leichtathleten der Männer- und Frauen-Klasse steht am Wochenende das nationale Highlight der Saison an. In Kassel werden die Deutschen Meister in 34 Disziplinen ermittelt, und ein Sextett aus den Kieler Vereinen ist am Start.