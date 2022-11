﻿Segeberger Fußball-Hallenmasters erneut abgeblasen

Als Luca Sixtus am 19. Dezember 2019 das 3:2 gegen den Leezener SC erzielte, war der dritte Titelgewinn des SV Todesfelde beim Segeberger Fußball-Hallenmasters perfekt. Dann brach die Corona-Pandemie aus, auf das 18. Masters folgte kein weiteres. Auch 2022 wird kein Hallenmeister ermittelt.

Fast drei Jahre ist es her, dass der SV Todesfelde mit dieser Mannschaft das 18. und gleichzeitig bislang letzte Segeberger Hallenmasters gewann. Mehrere Spieler sind inzwischen nicht mehr dabei.

Kreis Segeberg. Nun schon fast drei Jahre Titelträger ist der SV Todesfelde. Am 21. Dezember 2019 wurde das 18. Turnier in der Leezener Amtssporthalle ausgetragen. Im Finale setzten sich die Todesfelder gegen den Leezener SC mit 3:2 durch. Der entscheidende Treffer gelang Luca Sixtus kurz vor dem Abpfiff. Es war ein gutes Omen: Drei Wochen später feierte Trainer Sven Tramm mit dem Oberligisten einen weit bedeutenderen Erfolg: Mit einem 3:1 gegen den SC Weiche Flensburg 08 gewannen die Todesfelder in der Kieler Wunderino-Arena das Masters von Schleswig-Holstein.

SV Todesfelde bleibt Titelträger

Kurzum: „Dem Spielausschuss ist das Ganze – sowohl unter gesundheitlichen als auch sportlichen Gesichtspunkten – zu wackelig auf den Beinen“, betont Suhr. „Deshalb ist der Beschluss gefallen, mit dem Segeberger Hallenmasters ein weiteres Jahr zu pausieren.“

Die BT habe kürzlich ihr großes Vereinsturnier für einen weiteren Winter auf Eis gelegt. Als Grund sei die unsichere Pandemie-Situation genannt worden. „Ich habe mit den Verantwortlichen keine Rücksprache gehalten“, sagt Suhr. „Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Bad Bramstedt das Vereinsturnier absagt, aber Interesse an einer Ausrichtung eines Wettbewerbs des Kreisverbandes besteht.“

Bad Bramstedt hatte vor Corona den Zuschlag bekommen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem hätte auf die Schnelle ein Ausrichter gefunden werden müssen. „Im Dezember 2019 wurde das bislang letzte Segeberger Masters gespielt“, sagt Suhr. „Während einer Halbzeittagung danach hatte die Bramstedter TS den Zuschlag für das Turnier 2020 erhalten. Aber dann brach die Pandemie aus.“

Die Entwicklung der Corona-Zahlen abzuwarten und spontan zu handeln, sei nicht möglich, betont Suhr. „Dafür bedarf ein Masters zu vieler Vorbereitungen.“ Er befürchtet, dass es zu erneuten Einschränkungen kommen wird: „Als Zuschauer stundenlang mit einer Maske in der Halle zu sitzen, bringt doch keinen Spaß.“

Spontan zu spielen nicht möglich

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Hallenmasters im Segeberger Männerfußball findet auch in diesem Jahr nicht statt. Das Meinungsbild im Vorstand des Segeberger Kreisverbandes sei nicht einheitlich gewesen, erklärt Volker Suhr. Deshalb habe er als Vorsitzender des Spielausschusses die Vereine von der Oberliga- bis zur Verbandsliga, von denen sich zehn für das Masters qualifiziert hätten, bei der Entscheidungsfindung mit ins Boot genommen. „Nur von vier Klubs gab es eine Rückmeldung“, verrät Suhr. Daran könne man ablesen, dass das Interesse überschaubar sei. „Ein Verein hat die Teilnahme kategorisch ausgeschlossen, ein anderer wollte unbedingt spielen und zwei Vereine haben dafür plädiert, die Entscheidung erst kurz vor dem Turniertermin am letzten Wochenende vor Weihnachten zu treffen.“