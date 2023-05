﻿Segeberger Reiter- und Fahrertage: Luckwaldt bleibt Kreismeisterin

Bad Segeberg. Viel los war am Wochenende auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg. Der Reit- und Fahrverein Bad Segeberg lud zu den Segeberger Reiter- und Fahrertagen und dementsprechend wurde auf dem Gelände an der Marienstraße nicht nur geritten, sondern auch mit der Kutsche gefahren. Auf bis zu vier Plätzen gleichzeitig absolvierten die Pferdesportler ihre Prüfungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fahrsportler waren am Sonntag an der Reihe. Zudem ermittelten die Fahrer und Fahrerinnen aus dem Reiterbund Segeberg-Neumünster ihre neuen Kreismeister. Dafür waren eine Dressurprüfung und ein kombiniertes Kegelfahren mit Geländehindernissen der Klasse A in den jeweiligen Anspannungsarten zu fahren.

Christien Luckwaldt verteidigt Kreismeistertitel

Bei den Pony-Einspännern konnten Christien Luckwaldt (RuFV Neuengörs u. Umg.) und ihr Classicpony-Wallach Kryptonite von Krummesse, genannt Kalli, ihren Kreismeistertitel aus dem Vorjahr verteidigen. „Ich freue mich wahnsinnig darüber“, sagte Luckwaldt. In der Dressurprüfung der Fahrponys der Klasse A fuhren sie mit einer Wertnote von 8,3 zum zweiten Platz hinter Iris Gottschalk (Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg) und Lord Lou. „Die Dressur lief super und im kombinierten Kegelfahren mit Geländehindernissen könnten wir trotz langer Wege zwischen den Hindernissen und eigentlich kaum Möglichkeiten abzukürzen den Sieg holen“, freute sich Luckwaldt. „Das Turnier war super schön, gut organisiert und die Bedingungen waren auch für uns Fahrer gut.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fahrsportlerin betonte, dass zu einem erfolgreichen Team nicht nur Fahrer und Vierbeiner gehören: „Mein Mädels-Team hat einen wahnsinnig guten Job gemacht. Zoe Grebe als Beifahrerin hat einen großen Anteil am Sieg im Kegelfahren. Aber auch Anna Respondeck als ,Bodenpersonal’ ist bei solchen Turnieren unfassbar wichtig, gerade wenn wir zwischen den Prüfungen nur wenig Zeit haben zum umspannen, also vom Dressurwagen auf den Marathonwagen wechseln. Ein gutes Team ist im Fahrsport unbezahlbar.“

Bei den Pony-Zweispännern fuhr Carolin Bremer (RFV Schlamersdorf) mit Juri und Jazz Määän, die Vater und Sohn sind, zum Kreismeistertitel, nach jeweils vierten Plätzen in den einzelnen Wertungsprüfungen. „Wir fahren immer zu diesem Turnier, weil es auf dem Landesturnierplatz immer etwas Besonderes ist“, so Bremer, für die der Kreismeistertitel „der krönende Abschluss für einen super Saisonauftakt“ war.

Bei den Pferde-Zweispännern ging der Titel an Sascha Behrens (Fahrgemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg).

Tolle Stimmung und motivierte Reiter und Reiterinnen

Auf den weiteren Plätzen wurde Dressur von der Klasse E bis zur Klasse S und Springen von E bis L geritten. Für die Reiterinnen und Reiter des gastgebenden Reitvereins ging es außerdem um ihre Vereinsmeisterschaften. Die Veranstalter sind zufrieden: Wir haben tolle Turniertage erlebt, bei perfektem Kaiserwetter. Die Stimmung war toll, es waren motivierte Reiterinnen und Reiter da, das hat schon Spaß gemacht“, so das Fazit von Tim Streichert aus der Turnierleitung. Einziger Wermutstropfen: „Leider hatten wir weniger Nennungen als im Vorjahr. Das Problem haben zwar bundesweit viele Reitturniere, aber da müssen wir unser Augenmerk drauf legen. Der Nachwuchsbereich ist die Zukunft unseres Reitsports.“