Auf dem Großen Segeberger See wird sich mächtig in die Riemen gelegt. Der Segeberger Ruderclub richtet nach acht Jahren Pause wieder eine Regatta aus. Mit einigen Veränderungen was Format und Organisation anbelangt, sollen die Rennen spannender und für die Zuschauer besser einsehbar werden.

