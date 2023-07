﻿Segeberger Segelclub feiert gelungenes Jubiläum

Bad Segeberg. Der Anblick auf dem Großen Segeberger See war beeindruckend: Knapp 90 Segelboote nahmen am Wochenende an der Jubiläumsregatta des Segeberger Segelclubs (SSC) teil. Direkt vor der Seepromenade bot sich den Zuschauern ein bildgewaltiges Schauspiel mit einem Meer aus weißen Segeln. Zusätzlich zur Regatta wurde gefeiert: Der Segelclub wurde vor 75 Jahren gegründet.

Am 24. Juli 1948 hoben Heinz Joachim Wiese, der zum Vorsitzenden gewählt wurde, und 14 weitere vom Segeln Begeisterte den SSC – seit Herbst 1945 eine Sparte im TuS Segeberg – als selbstständigen Verein aus der Taufe.

Auch ein Inklusionsboot gehört zur Flotte

Trotz seiner langen Geschichte ist der SSC ein moderner Verein. So gehören zwei Kielschiffe zur Flotte, wie sie auch bei den Paralympics eingesetzt werden. Sie ermöglichen es beeinträchtigten Menschen, an Segelregatten teilzunehmen. Denn das Inklusionsboot kann entweder nur mit Händen oder nur mit Füßen gesteuert werden.

Wettfahrtleiter Dirk Jürgens konnte es kaum abwarten, die Jubiläumsregatta zu starten: „Wir haben Kaiserwetter.“ Strahlender Sonnenschein und Windstärke 2 – viel besser hätten die Bedingungen nicht sein können.

Oliver Gronholz Dritter mit der OK-Jolle

„Es sind so viele Klassen wie noch nie“, erklärte Jürgens. Seit Jahrzehnten habe es auf dem Großen Segeberger See keine Regatta mit derart großer Beteiligung gegeben. Bei den OK-Jollen war mit 36 Meldungen die größte Konkurrenz und die zahlenmäßig größte Fraktion der einheimischen Segler zu finden.

SSC-Vorsitzender Thomas Benning war von der Jubiläumsregatta begeistert. © Quelle: Matthias Ralf

Das beste Ergebnis aus Segeberger Sicht erzielte Oliver Gronholz. Der mehrfache deutsche Meister landete in der Endabrechnung auf dem dritten Rang. Besser waren nur Ralf Mackmann vom Segelclub Haltern am See und Sieger Cord Prignitz (Rostocker Segelverein).

Niklas Steimann segelt zum „halben“ Heimsieg

Die Wettfahrten in der Klasse Canoe Taifun endeten mit einem „halben“ Heimsieg. Niklas Steimann segelt inzwischen für den Deutsch-Britischen Yacht-Club Berlin, stammt aber aus der Kreisstadt. Hinter dem Sieger reihten sich Martin Droll (Regatta-Segler-Neuruppin) und Christopher Ossenkopp (Borsumer Segel- und Kanuverein) auf den weiteren Spitzenplätzen ein. Andreas Steimann (SSC), der Vater von Niklas, wurde Fünfter.

Einen SSC-Gesamtsieg gab es ebenfalls zu bejubeln: In der Europe-Klasse nutzte Thommy Herbert seinen Heimvorteil und sicherte sich mit drei ersten Plätzen und einem vierten Rang die Siegertrophäe. In der Klasse ILCA 7 setzte sich Jörn Harms (Segel-Club Vierlande) durch. Thomas Schulz war als Sechster bester Segeberger.

In den Abendstunden des ersten Regattatages kamen rund 200 geladene Gäste am Klubhaus zusammen, um bei Klönschnack, Speis und Trank eine schöne Zeit zu verbringen. Dabei wurde auf 75 Jahre Segelgeschichte am Großen Segeberger See zurückgeblickt. „Matrose Schönfeldt und die Schwimmwesten“ sorgten als Liveband für die passende musikalische Untermalung. Zu späterer Stunde gab ein DJ den Takt vor.

Segeberger Segelclub mit aktiver Jugendgruppe

Mit etwa 200 Mitgliedern steht der SSC gesund da. „Wir haben eine sehr aktive Jugendgruppe“, betont Vorsitzender Thomas Benning. Kinder, die mindestens sechs Jahre alt sind und eine Schwimmprüfung bestanden haben, können in Bad Segeberg mit dem Segeln beginnen. Die Jugendlichen treffen sich auch im Winter zu zahlreichen Aktivitäten.

Die große Teilnehmerzahl bei der Jubiläumsregatta zeige, so Benning, wie beliebt der Segelsport weiterhin ist. Durch die gute Zusammenarbeit mit DLRG, dem Segeberger Sportfischerverein und der Stadt wurde die Veranstaltung zum 75-jährigen Bestehen eine runde Sache. „Ich bin sehr zufrieden“, stellte Benning fest.

