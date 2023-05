﻿Segel-Bundesliga: Kieler Yacht-Club schielt in Liga zwei auf vordere Plätze

Berlin/Kiel. Am Freitag startet die Segel-Bundesliga in die neue Saison. Beim ersten von sechs Spieltagen (Zweite Liga: fünf) auf dem Berliner Wannsee ist auch der Kieler Yacht-Club (KYC) in der Zweiten Liga gefordert.

Nachdem es in der vergangenen Saison mit Platz fünf nicht zum Aufstieg in die Erste Liga gereicht hat, schielt der KYC in diesem Jahr wieder auf die vorderen Plätze. „Wir wollen am Wannsee eine Konstanz in den Ergebnissen und eine Endplatzierung in den Top Fünf erreichen“, sagt Steuermann Moritz Peitzner, der mit Vorschiffsmann Anton Lantzius, Trimmerin Berit Bellin und Taktiker Noah Piotraschke in die dreitägige Regatta geht.

Insgesamt sechs Crews aus Schleswig-Holstein in Erster und Zweiter Segel-Bundesliga

Zu den Gegnern zählen unter anderem drei Klubs aus Schleswig-Holstein: Neben Lübecker Yacht-Club und Lübecker Segler-Verein ist die Segler-Vereinigung Itzehoe um die ehemaligen KYC-Ligasegler Julian Ramm und Oliver Lewin nach dem letztjährigen Abstieg Zweitligist. Neben den Crews der etablierten Segelvereine ist mit der Segelmannschaft der Bucerius Law School in Hamburg erstmals eine reine Uni-Mannschaft dabei.

In Liga eins versucht Titelverteidiger und Rekordmeister Norddeutscher Regatta Verein (NRV) aus Hamburg, mit Skipper Leon Passlack direkt ans letzte Jahr anzuknüpfen. 2022 gewann der NRV neben dem Meistertitel auch Segel-Champions-League und DSL-Pokal und holte als erster Klub das Triple. Konkurrenz kommt unter anderem ebenfalls aus der Hansestadt: Beim Mühlenberger Segel-Club ist Magnus Simon zurück an der Pinne – nachdem er für das inzwischen aus dem Ligabetrieb zurückgezogene OneKiel gesegelt war und 2021 den Meistertitel an die Förde geholt hatte.

Aus Schleswig-Holstein segeln zwei Vereine erstklassig: Flensburger Segel-Club und Schlei-Segel-Club. Die Schleswiger schicken in Berlin ein echtes Familienboot ins Rennen: Andreas, Suzanne, Rob Dean und Luke Willim sollen für den SSC erfolgreich sein – Eltern und Brüder von Nik Aaron Willim, der sich im olympischen Ilca 7 gerade für das olympische Testevent und die WM qualifiziert hat.